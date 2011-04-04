|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:45
посетитель написав:
Банківська система ж нам не потрібна.
absolutely
А банковские ячейки попаданцев вскрывать будут?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3961
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 14:58
flysoulfly написав: посетитель написав:
Банківська система ж нам не потрібна.
absolutely
А банковские ячейки попаданцев вскрывать будут?
По рішенню суду можуть, достатньо змінити власника і отримати довіреності на власника
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15189
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|248730
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|106005
|
|
|18
|34609
|