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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 14:58
flysoulfly написав: посетитель написав:
Банківська система ж нам не потрібна.
absolutely
А банковские ячейки попаданцев вскрывать будут?
По рішенню суду можуть, достатньо змінити власника і отримати довіреності на власника
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 02:15
посетитель написав: Дюрі-бачі написав:
Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Поки що ні.Але слідкувати за тим з якими остаточними змінами приймуть законопроект.
Зараз як звичайно прийдуть ті хто розкаже що не треба порушувати і не будуть блокувати.Наївні.Прикол в тому що блокувати збираються фактично по рішенню ТЦК.Помилок у них звичайно не буде ага(випадків коли приносили повістки на людину яка вже рік як служить у нас не було.Чи інваліду.).Знаю випадок коли окремий районний ТЦК всіх на кого у нього були дані подав в розшук як ухилянтів.Правильно, чого заморочуватися, робити роботу, вручати повістки.Заблокують, а ви бігайте доказуйте.Дуже зручно.Военкоми озолотяться.
Ну і якщо приймуть про блокування, хто порозумніше виведе гроши завчасно, а до хом'яків через власну шкуру доходить поступово буде і вони теж будуть виводить гроши.Банківська система ж нам не потрібна.
Після першого ж дня масових зняттів обмежать всім зняття - наприклад по 1000 в день. Вже проходили ж таке. То ж біжіть прямо зараз, бо завтра - може бути запізно.
І так, помилки є всюди. І навіть безнивинно осуджених за вбивства, які вони не скоювали, такі теж є. Так що тепер, нікого тоді не судити за вбивства?
Всі помилки вирішуються. Неправомірно заблокували рахунки? Питання вирішиться відвідуванням ТЦК. То ж питання напевно в тому, що ТЦК ви боїтеся відвідувати.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 02:23
Hotab написав:sens
, право на ваше життя і недоторканість реалізовують зараз ЗСУ. Але у них також є право на власне життя і власну недоторканість, тому згідно ваших декларацій про загальну рівність прав, свобод і обовʼязків ви також зобовʼязані захищати їх. По суті зараз ваша черга захищати тих громадян, які захищали вас 2 роки.
Ви взагалі розумієте що ЦЕЙ ресурс треба ще й забезпечити - звідки все буде братися ???
Звільнені будуть замість вас каруселити в банках, забезпечуючи вам ресурс зі сплати податків на прибуток банками.
Більше не пишіть дурниць.
Люто плюсую. Насправді диву даєшся, скільки у нас виявилося сцикунів, які що завгодно вигадають, які завгодно виправдання для себе придумають, аби виправдати свою сцикливість. Як виявилося, всі ми патріоти, поки мобілізація не торкається нас особисто, а потім : аряяя, єнта нарушєніє прав і канстітуціі!!! І нехай та сцикотва, запам'ятає : якщо всі ми не будемо воювати в українській армії - з часом будемо воювати у російській, десь небудь на польскому кордоні, "асвабаждая ісконно русскіє польскіє землі"
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:26
З Нового року в Україні почнуть активно впроваджувати посилену аутентифікацію платежів.
Це означає, що банки під тиском НБУ будуть уважно, як під мікроскопом, розглядати всі платежі з карток та рахунків українців.
Офіційні перевірки НБУ щодо дотримання вимог Положення «Про аутентифікацію та застосування посиленої аутентифікації на платіжному ринку» будуть запущені після 10 травня 2024 року. Під пильну увагу потраплять банки, фінустанови та навіть Укрпошта.
Коли потрібна буде посилена аутентифікація?
1. За платежів понад 2000 гривень.
2. Якщо після останньої автентифікації було здійснено 5 платежів.
3. Якщо сума платежів після останньої автентифікації становитиме 10 000 грн.
Що думаєте про таку політику від українських банків?
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:33
sens написав:
1. За платежів понад 2000 гривень.
2. Якщо після останньої автентифікації було здійснено 5 платежів.
3. Якщо сума платежів після останньої автентифікації становитиме 10 000 грн.
Точно усім в кеш, бо на аутентифікацію більше часу, ніж на платежі
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