У банкірів різко негативні очікування від ймовірного впровадження цієї норми в запропонованому Кабінетом міністрів законі про мобілізацію українців.Вони припускають, що це може вилитися в проблеми для фінансової стійкості банківської системи, а в разі посилення – і в закриття банків.“Обмеження права на використання власних коштів і обмеження права на банківські послуги – це не тільки блокування банківських рахунків, арешт карток або заборона на грошові перекази. Це ще й кредитні послуги. Так, можна ввести заборону на видачу нових кредитів, але що робити з погашенням старих? Ми виставимо людину з банку, але вона з нами не розрахується, навіть якщо ми зажадаємо дострокового погашення кредитного ліміту за карткою – у неї може просто не бути цих коштів і навіть не бути майна, на яке банк наклав би арешт і продав. Може не бути нічого. Що банкам робити в такій ситуації? Ми отримаємо тотальні кредитні неповернення і нове зростання проблемного портфеля, причому істотне, якщо обмеження на банківські послуги стануть масовими. Нацбанк нещодавно заявив, що частка дорослого закредитованого населення в Україні становить 25% – це чимало, мільйони людей. Причому не завжди йтиметься про простих фізосіб, такі самі проблеми можуть вилазити з ФОПами і власниками компаній – де кредитні борги ще більші”, – пояснив проблему голова правління одного з українських банків.