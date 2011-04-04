Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Дюрі-бачі написав:Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Поки що ні.Але слідкувати за тим з якими остаточними змінами приймуть законопроект.
Зараз як звичайно прийдуть ті хто розкаже що не треба порушувати і не будуть блокувати.Наївні.Прикол в тому що блокувати збираються фактично по рішенню ТЦК.Помилок у них звичайно не буде ага(випадків коли приносили повістки на людину яка вже рік як служить у нас не було.Чи інваліду.).Знаю випадок коли окремий районний ТЦК всіх на кого у нього були дані подав в розшук як ухилянтів.Правильно, чого заморочуватися, робити роботу, вручати повістки.Заблокують, а ви бігайте доказуйте.Дуже зручно.Военкоми озолотяться.
Ну і якщо приймуть про блокування, хто порозумніше виведе гроши завчасно, а до хом'яків через власну шкуру доходить поступово буде і вони теж будуть виводить гроши.Банківська система ж нам не потрібна.
Після першого ж дня масових зняттів обмежать всім зняття - наприклад по 1000 в день. Вже проходили ж таке. То ж біжіть прямо зараз, бо завтра - може бути запізно. І так, помилки є всюди. І навіть безнивинно осуджених за вбивства, які вони не скоювали, такі теж є. Так що тепер, нікого тоді не судити за вбивства? Всі помилки вирішуються. Неправомірно заблокували рахунки? Питання вирішиться відвідуванням ТЦК. То ж питання напевно в тому, що ТЦК ви боїтеся відвідувати.
Hotab написав:sens , право на ваше життя і недоторканість реалізовують зараз ЗСУ. Але у них також є право на власне життя і власну недоторканість, тому згідно ваших декларацій про загальну рівність прав, свобод і обовʼязків ви також зобовʼязані захищати їх. По суті зараз ваша черга захищати тих громадян, які захищали вас 2 роки.
Ви взагалі розумієте що ЦЕЙ ресурс треба ще й забезпечити - звідки все буде братися ???
Звільнені будуть замість вас каруселити в банках, забезпечуючи вам ресурс зі сплати податків на прибуток банками. Більше не пишіть дурниць.
Люто плюсую. Насправді диву даєшся, скільки у нас виявилося сцикунів, які що завгодно вигадають, які завгодно виправдання для себе придумають, аби виправдати свою сцикливість. Як виявилося, всі ми патріоти, поки мобілізація не торкається нас особисто, а потім : аряяя, єнта нарушєніє прав і канстітуціі!!! І нехай та сцикотва, запам'ятає : якщо всі ми не будемо воювати в українській армії - з часом будемо воювати у російській, десь небудь на польскому кордоні, "асвабаждая ісконно русскіє польскіє землі"
З Нового року в Україні почнуть активно впроваджувати посилену аутентифікацію платежів.
Це означає, що банки під тиском НБУ будуть уважно, як під мікроскопом, розглядати всі платежі з карток та рахунків українців.
Офіційні перевірки НБУ щодо дотримання вимог Положення «Про аутентифікацію та застосування посиленої аутентифікації на платіжному ринку» будуть запущені після 10 травня 2024 року. Під пильну увагу потраплять банки, фінустанови та навіть Укрпошта.
Коли потрібна буде посилена аутентифікація?
1. За платежів понад 2000 гривень. 2. Якщо після останньої автентифікації було здійснено 5 платежів. 3. Якщо сума платежів після останньої автентифікації становитиме 10 000 грн.
Що думаєте про таку політику від українських банків?
У банкірів різко негативні очікування від ймовірного впровадження цієї норми в запропонованому Кабінетом міністрів законі про мобілізацію українців. Вони припускають, що це може вилитися в проблеми для фінансової стійкості банківської системи, а в разі посилення – і в закриття банків. “Обмеження права на використання власних коштів і обмеження права на банківські послуги – це не тільки блокування банківських рахунків, арешт карток або заборона на грошові перекази. Це ще й кредитні послуги. Так, можна ввести заборону на видачу нових кредитів, але що робити з погашенням старих? Ми виставимо людину з банку, але вона з нами не розрахується, навіть якщо ми зажадаємо дострокового погашення кредитного ліміту за карткою – у неї може просто не бути цих коштів і навіть не бути майна, на яке банк наклав би арешт і продав. Може не бути нічого. Що банкам робити в такій ситуації? Ми отримаємо тотальні кредитні неповернення і нове зростання проблемного портфеля, причому істотне, якщо обмеження на банківські послуги стануть масовими. Нацбанк нещодавно заявив, що частка дорослого закредитованого населення в Україні становить 25% – це чимало, мільйони людей. Причому не завжди йтиметься про простих фізосіб, такі самі проблеми можуть вилазити з ФОПами і власниками компаній – де кредитні борги ще більші”, – пояснив проблему голова правління одного з українських банків. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news-f ... bilizaciyu
Ой+ написав:Може получитись, що обмежать не активи, а пасиви:
У банкірів різко негативні очікування від ймовірного впровадження цієї норми в запропонованому Кабінетом міністрів законі про мобілізацію українців. Вони припускають, що це може вилитися в проблеми для фінансової стійкості банківської системи, а в разі посилення – і в закриття банків. “Обмеження права на використання власних коштів і обмеження права на банківські послуги – це не тільки блокування банківських рахунків, арешт карток або заборона на грошові перекази. Це ще й кредитні послуги. Так, можна ввести заборону на видачу нових кредитів, але що робити з погашенням старих? Ми виставимо людину з банку, але вона з нами не розрахується, навіть якщо ми зажадаємо дострокового погашення кредитного ліміту за карткою – у неї може просто не бути цих коштів і навіть не бути майна, на яке банк наклав би арешт і продав. Може не бути нічого. Що банкам робити в такій ситуації? Ми отримаємо тотальні кредитні неповернення і нове зростання проблемного портфеля, причому істотне, якщо обмеження на банківські послуги стануть масовими. Нацбанк нещодавно заявив, що частка дорослого закредитованого населення в Україні становить 25% – це чимало, мільйони людей. Причому не завжди йтиметься про простих фізосіб, такі самі проблеми можуть вилазити з ФОПами і власниками компаній – де кредитні борги ще більші”, – пояснив проблему голова правління одного з українських банків. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news-f ... bilizaciyu
Банкам треба теж ресурс. Ви розумієте що пенсіонера 70 років прирівняли до 28 річного контрактника зсу - обом неможливо оформлення кредиту. Ризикові групи.
sens написав:пенсіонера 70 років прирівняли до 28 річного контрактника зсу - обом неможливо оформлення кредиту. Ризикові групи.
а если у пенса есть кредитка скажем в возрасте 68 и срок действия ее действия истекает когда пенсу исполняеться скажем 71. что происходит по достижении 70 лет? убирают кред лимит? перевыпустят ли карту в 71 год? или кому открыли до достижения 70 лет не трогают и продляют до смерти?
sens написав:пенсіонера 70 років прирівняли до 28 річного контрактника зсу - обом неможливо оформлення кредиту. Ризикові групи.
а если у пенса есть кредитка скажем в возрасте 68 и срок действия ее действия истекает когда пенсу исполняеться скажем 71. что происходит по достижении 70 лет? убирают кред лимит? перевыпустят ли карту в 71 год? или кому открыли до достижения 70 лет не трогают и продляют до смерти?