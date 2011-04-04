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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:09
sens написав:
У вас питання по рахунку чи по кредитному ліміту?
по лимиту
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wtf
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:31
wtf написав: sens написав:
У вас питання по рахунку чи по кредитному ліміту?
по лимиту
Обнулити мають право
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:32
wtf написав: sens написав:
У вас питання по рахунку чи по кредитному ліміту?
по лимиту
Так само , після повідомлення щодо зміни роботодавця на контракт ЗСУ , ліміт буде нульовий - депозит будь-ласка)))
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sens
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