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amatorodessa написав:Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
НБУ запланував у 2024 р. виїзні перевірки з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 небанківських установ До переліку банків увійшли: у I кварталі – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС БАНК"; у II кварталі – АТ "ОТП БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; у III кварталі – АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК"; у IV кварталі – ПАТ "БАНК ВОСТОК". Детальнішеhttps://bank.gov.ua/ua/news/all/oprilyu ... stva-17938