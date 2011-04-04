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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1790179117921793>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 214
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:У вас питання по рахунку чи по кредитному ліміту?

по лимиту
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:31

  wtf написав:
  sens написав:У вас питання по рахунку чи по кредитному ліміту?

по лимиту

Обнулити мають право
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:32

  wtf написав:
  sens написав:У вас питання по рахунку чи по кредитному ліміту?

по лимиту

Так само , після повідомлення щодо зміни роботодавця на контракт ЗСУ , ліміт буде нульовий - депозит будь-ласка)))
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:48

Обнал грн без коміссій

Які банки дозволяють знімати грн без коміссії якщо гроші надійшли зовнішнім поповненням з іншого банку без коміссії за поповнення також?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49

Ліміт НБУ та зняття депо

Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:52

  amatorodessa написав:Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?

так і да
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:11

НБУ запланував у 2024 р. виїзні перевірки з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 небанківських установ
До переліку банків увійшли:
у I кварталі – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС БАНК";
у II кварталі – АТ "ОТП БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";
у III кварталі – АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК";
у IV кварталі – ПАТ "БАНК ВОСТОК".
Детальніше :arrow: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oprilyu ... stva-17938
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:29

  amatorodessa написав:Які банки дозволяють знімати грн без коміссії якщо гроші надійшли зовнішнім поповненням з іншого банку без комісії за поповнення також?

ПУМБ Всекарта.

Сенс - дебетові картки (Біла, Чорна, Графіт), але там є обмеження по сумі за місяць - й дебетові картки умовно безкоштовні
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:23

Постанова НБУ Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року :arrow: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... AeY1GLj_l4
ТИХИЙ
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депо - огляд, малі банчики
коротко - прогнозовано падаєм

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -27122023/
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