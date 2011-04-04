по лимиту
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:31
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:32
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:48
Обнал грн без коміссій
Які банки дозволяють знімати грн без коміссії якщо гроші надійшли зовнішнім поповненням з іншого банку без коміссії за поповнення також?
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49
Ліміт НБУ та зняття депо
Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:52
Додано: Чет 28 гру, 2023 19:11
НБУ запланував у 2024 р. виїзні перевірки з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 небанківських установ
До переліку банків увійшли:
у I кварталі – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС БАНК";
у II кварталі – АТ "ОТП БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";
у III кварталі – АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК";
у IV кварталі – ПАТ "БАНК ВОСТОК".
Детальніше
Додано: Чет 28 гру, 2023 19:29
Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:23
Постанова НБУ Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року
Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:45
депо - огляд, малі банчики
коротко - прогнозовано падаєм
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|