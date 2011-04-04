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У Нацбанку визначили графік роботи банків та системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2023 року та на початку 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Графік роботи на Новий рік:
29 грудня 2023 року СЕП продовжує працювати 24/7. Водночас валютний ринок, депозитарій та інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі; 30, 31 грудня 2023 року СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається; 01 січня 2024 року СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку також працюють у звичайному режимі.
Цікаво...
Якщо зараз на iban переказати -- коли дійде?
А облігації коли можна купувати? Ота казначейська сплячка завадить, мабуть?