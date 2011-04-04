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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1790179117921793

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 214
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:30

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:депо - огляд, малі банчики
коротко - прогнозовано падаєм

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -27122023/
А валюта вгору.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:45


У Нацбанку визначили графік роботи банків та системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2023 року та на початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Графік роботи на Новий рік:


29 грудня 2023 року СЕП продовжує працювати 24/7. Водночас валютний ринок, депозитарій та інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі;
30, 31 грудня 2023 року СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;
01 січня 2024 року СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку також працюють у звичайному режимі.


Цікаво...

Якщо зараз на iban переказати -- коли дійде?

А облігації коли можна купувати?
Ота казначейська сплячка завадить, мабуть?
Bobua
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