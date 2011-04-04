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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1790179117921793

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 214
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:30

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:депо - огляд, малі банчики
коротко - прогнозовано падаєм

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -27122023/
А валюта вгору.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:45


У Нацбанку визначили графік роботи банків та системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2023 року та на початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Графік роботи на Новий рік:


29 грудня 2023 року СЕП продовжує працювати 24/7. Водночас валютний ринок, депозитарій та інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі;
30, 31 грудня 2023 року СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;
01 січня 2024 року СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку також працюють у звичайному режимі.


Цікаво...

Якщо зараз на iban переказати -- коли дійде?

А облігації коли можна купувати?
Ота казначейська сплячка завадить, мабуть?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 11:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  Bobua написав:А облігації коли можна купувати?
Ота казначейська сплячка завадить, мабуть?


в Сенс додатку 24 на 7, ціна вже висить понеділкова, угоду проведуть теж першим робочим днем торгової сесії

казначейкська сплячка тут гадаю ні до чого
тут швидше діло за Нац. Депозитарієм
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 11:06

акцій - раз два і нема... :x

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... nih-svyat/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:52

  greenozon написав:
  Bobua написав:А облігації коли можна купувати?
Ота казначейська сплячка завадить, мабуть?


в Сенс додатку 24 на 7, ціна вже висить понеділкова, угоду проведуть теж першим робочим днем торгової сесії

казначейкська сплячка тут гадаю ні до чого
тут швидше діло за Нац. Депозитарієм


А... Так і було (коли увечері п`ятниці купував). Підтверддення дали лише у понеділок.
Так і буде цього разу, мабуть.

А як видно що ціна “понеділкова”? :)

На iban переказ дивно йшов.
Вони бачать (в ексі), що шлю собі ж таки (ПІБ, ІПН) і відкладають на ранок аби робити телеф.опитування.
Дивні.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  Bobua написав:А як видно що ціна “понеділкова”? :)

стандартна практика усіх, хто продає цілодобово
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:49

  Bobua написав:
  greenozon написав:
  Bobua написав:На iban переказ дивно йшов.
Вони бачать (в ексі), що шлю собі ж таки (ПІБ, ІПН) і відкладають на ранок аби робити телеф.опитування.
Дивні.
"так лЯди же, Сэр!"
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