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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:30
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Zochan
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:45
У Нацбанку визначили графік роботи банків та системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2023 року та на початку 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Графік роботи на Новий рік:
29 грудня 2023 року СЕП продовжує працювати 24/7. Водночас валютний ринок, депозитарій та інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі;
30, 31 грудня 2023 року СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;
01 січня 2024 року СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку також працюють у звичайному режимі.
Цікаво...
Якщо зараз на iban переказати -- коли дійде?
А облігації коли можна купувати?
Ота казначейська сплячка завадить, мабуть?
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Bobua
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Додано: Суб 30 гру, 2023 11:05
Bobua написав:
А облігації коли можна купувати?
Ота казначейська сплячка завадить, мабуть?
в Сенс додатку 24 на 7, ціна вже висить понеділкова, угоду проведуть теж першим робочим днем торгової сесії
казначейкська сплячка тут гадаю ні до чого
тут швидше діло за Нац. Депозитарієм
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greenozon
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Додано: Суб 30 гру, 2023 11:06
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greenozon
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:52
greenozon написав: Bobua написав:
А облігації коли можна купувати?
Ота казначейська сплячка завадить, мабуть?
в Сенс додатку 24 на 7, ціна вже висить понеділкова, угоду проведуть теж першим робочим днем торгової сесії
казначейкська сплячка тут гадаю ні до чого
тут швидше діло за Нац. Депозитарієм
А... Так і було (коли увечері п`ятниці купував). Підтверддення дали лише у понеділок.
Так і буде цього разу, мабуть.
А як видно що ціна “понеділкова”?
На iban переказ дивно йшов.
Вони бачать (в ексі), що шлю собі ж таки (ПІБ, ІПН) і відкладають на ранок аби робити телеф.опитування.
Дивні.
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Bobua
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:43
Bobua написав:
А як видно що ціна “понеділкова”?
стандартна практика усіх, хто продає цілодобово
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greenozon
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Додано: Суб 30 гру, 2023 20:49
Bobua написав: greenozon написав: Bobua написав:
На iban переказ дивно йшов.
Вони бачать (в ексі), що шлю собі ж таки (ПІБ, ІПН) і відкладають на ранок аби робити телеф.опитування.
Дивні.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:30
Хто розібрався? Що за подарунок нам готують по картковим переводам?
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ihorsic
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:36
ihorsic написав:
Хто розібрався? Що за подарунок нам готують по картковим переводам?
ще нічого не готують, видихайте
це так, думки вголос
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Shaman
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:52
Shaman написав: ihorsic написав:
Хто розібрався? Що за подарунок нам готують по картковим переводам?
ще нічого не готують, видихайте
це так, думки вголос
Ну вот взяли и всё наломали.Людям же хочется панику понаводить.
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