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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 січ, 2024 01:11
Щасливого Переможного Нового 2024 року, Друзі!!!
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Додано: Вів 02 січ, 2024 03:14
Proofy написав:
После бурных праздников мне Изя подкинул документ подписать, за 2012, и фраза не меньше 600 тыс. Или я торможу, или ...
А наступний абзац після свят уже ніяк не йде?
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