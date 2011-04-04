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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 січ, 2024 01:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Щасливого Переможного Нового 2024 року, Друзі!!!
Додано: Вів 02 січ, 2024 02:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 02 січ, 2024 03:14
Додано: Сер 03 січ, 2024 20:52
Національний банк в 2023 році продав на міжбанку $28,829 млрд.
Це на $2,449 млрд більше, ніж НБУ продав доларів в 2022-му.
Однак тоді НБУ також продав 1,789 млрд євро. В 2023-му НБУ євро не подавав.
Додано: Чет 04 січ, 2024 11:10
Можна приблизно так рахувати - якщо офіційно девал 10% ,а купили за рік на 15% більше ніж в минулому,при кількості українців незмінна кількість,то якщо виїхало 25% ,а на території України купили більше менша кількість українців,то треба і рахувати,але останнє це більш для себе ніж для пересічних
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:07
Скиньте посилання на портал де була стаття як банки заробляли в 2023 році
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