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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1791179217931794

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 214
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 01:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Щасливого Переможного Нового 2024 року, Друзі!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 02:18

Re: Байки про банки і не тільки....

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После бурных праздников мне Изя подкинул документ подписать, за 2012, и фраза не меньше 600 тыс. Или я торможу, или ...
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 03:14

  Proofy написав:После бурных праздников мне Изя подкинул документ подписать, за 2012, и фраза не меньше 600 тыс. Или я торможу, или ...

А наступний абзац після свят уже ніяк не йде?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:52

Національний банк в 2023 році продав на міжбанку $28,829 млрд.

Це на $2,449 млрд більше, ніж НБУ продав доларів в 2022-му.

Однак тоді НБУ також продав 1,789 млрд євро. В 2023-му НБУ євро не подавав.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:10

  greenozon написав:Національний банк в 2023 році продав на міжбанку $28,829 млрд.

Це на $2,449 млрд більше, ніж НБУ продав доларів в 2022-му.

Однак тоді НБУ також продав 1,789 млрд євро. В 2023-му НБУ євро не подавав.

Можна приблизно так рахувати - якщо офіційно девал 10% ,а купили за рік на 15% більше ніж в минулому,при кількості українців незмінна кількість,то якщо виїхало 25% ,а на території України купили більше менша кількість українців,то треба і рахувати,але останнє це більш для себе ніж для пересічних
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:07

Скиньте посилання на портал де була стаття як банки заробляли в 2023 році
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:стаття як банки заробляли в 2023 році


https://minfin.com.ua/ua/2023/12/07/117415632/
greenozon
 
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