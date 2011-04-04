greenozon написав:

Оксі

20 051 000,00 гривень за порушення вимог:



Акорд

Універсал

МТБ

Комінбанк

первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань ПВК/ФТ

Новенькі багатомільйонні штрафи банкам від НБУштраф у розміріпункту 4 частини другої статті 8 Закону України "" (далі – Закон про ПВК/ФТ). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, зокрема в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта, його діяльність та ризик;пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), в частині неналежного виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуютьсята необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ;частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частинібанком обов’язку застосовувати, враховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ;1) штраф у розмірі 15 422 395,69 гривень за порушення вимог:пункту 3 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;пункту 26 розділу ІІ Положення № 90 в частині надання банком недостовірної інформації на запит Національного банку;частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ у частині2) штраф у розмірі 417 000,00 гривень за порушення вимогстатей 6, 7 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі – Закон про валюту), пункту 4 розділу І, підпункту 1 пункту 54 розділу V Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5, у частині здійснення купівлі та переказу коштів в іноземній валюті за межі України для розрахунків за імпортними операціями клієнтів за відсутності зобов’язань клієнтів банку для їх проведення;частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13*, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2* (далі – Положення № 2), пунктів 9, 13, 14 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8* (далі – Положення №. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахування під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме:частини першої статті 10 Закону про валюту, пункту 5 розділу І, пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120* (далі – Правила № 120), пунктів 20, 29 додатка 6 до Правил № 120, пунктів 5, 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140* (далі – Правила № 140), пункту 16 додатка до Правил № 140. Порушення полягає в неподанні до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції, поданні інформації (статистичної звітності) про валютні операції з суттєвими помилками, а також поданні інформації (статистичної звітності) про валютні операції з порушенням строків, визначених у Правилах № 140;3) письмове застереження за порушення вимог:підпункту 4 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", пунктів 17, 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), в частині неналежного виконання банком обов’язку щодо забезпечення у строк до 30 червня 2021 року налаштування та запровадження системи автоматизації банку, що має забезпечувати автоматизацію здійснення процесів, передбачених у підпункті 9 пункту 18 розділу ІІ Положення № 65;частини сьомої статті 11 Закону про валюту та абзацу першого пункту 14 розділу IV Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7, у частині неналежного здійснення банком валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями;1) штраф у розмірі 10 451 000,00 гривень за порушення вимог:пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів;частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;пункту 12 додатка 16 до Положення № 65 у частині2) письмове застереження за порушення вимог:частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань про ПВК/ФТ;частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ у частині неповідомлення спеціально уповноваженого органу про осіб, з якими розірвано ділові відносини за наявності передбаченої абзацом третім частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ підстави, а саме ненадання клієнтами необхідних для здійснення належної перевірки клієнтів документів чи відомостей;абзацу третього пункту 13 додатка 15 до Положення № 65 у частині здійснення подальшого моніторингу фінансових операцій протягом усього строку проведення Національним банком перевірки банку з питань дотримання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;1) штраф у розмірі 10 400 000,00 гривень за порушення вимог:пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а саме неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів у частині:встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);частини першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконанням банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;2) письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;штраф у розмірі 10 000 000,00 гривень за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 Положення № 90 в частині неналежного виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуютьсясуб’єктомта необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ;і ще купа інших фінкомпаній