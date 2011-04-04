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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1792179317941795

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 214
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:04

Основна для більшості

  Дюрі-бачі написав:скоро всі банки стануть параноїти як ПУМБ

встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:33

  greenozon написав:Новенькі багатомільйонні штрафи банкам від НБУ

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Оксі
Акорд
Універсал
МТБ
Комінбанк

і ще купа інших фінкомпаній


Сейчас расскажут что обычных людей это касаться не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 04:21

Шабунін каже, що сьогодні можуть закрити справу Дельта Банку за сплином термінів. Чекаєте на повернення Лагуна?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 07:27

  klug написав:Шабунін каже, що сьогодні можуть закрити справу Дельта Банку за сплином термінів. Чекаєте на повернення Лагуна?

Я за. Дельтабанк - це був найкращий банк в історії України.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:00

  klug написав: Чекаєте на повернення Лагуна?
у НБУ замість Пишного на місце Головного_па_баблу ? - чекаю.
Буде дуже у тренді.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:49

  klug написав:Шабунін каже, що сьогодні можуть закрити справу Дельта Банку за сплином термінів. Чекаєте на повернення Лагуна?


нічого не здивуюсь в країні де тотальна корупція
лапа лапу миє
і тотальне засилля юристів-рішал (пиш-й із тої ж когорти)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:58

  greenozon написав:Новенькі багатомільйонні штрафи банкам від НБУ

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Оксі
штраф у розмірі 20 051 000,00 гривень за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, зокрема в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик;
пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), в частині неналежного виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ;
частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ;


Акорд
1) штраф у розмірі 15 422 395,69 гривень за порушення вимог:

пункту 3 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
пункту 26 розділу ІІ Положення № 90 в частині надання банком недостовірної інформації на запит Національного банку;
частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ у частині нездійснення банком належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника;

2) штраф у розмірі 417 000,00 гривень за порушення вимог

статей 6, 7 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі – Закон про валюту), пункту 4 розділу І, підпункту 1 пункту 54 розділу V Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5, у частині здійснення купівлі та переказу коштів в іноземній валюті за межі України для розрахунків за імпортними операціями клієнтів за відсутності зобов’язань клієнтів банку для їх проведення;
частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13*, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2* (далі – Положення № 2), пунктів 9, 13, 14 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8* (далі – Положення № 8). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахування під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме: банком під час проведення за дорученням клієнта валютних операцій не вжито адекватних та достатніх заходів додаткового аналізу інформації / документів про валютні операції клієнта;
частини першої статті 10 Закону про валюту, пункту 5 розділу І, пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120* (далі – Правила № 120), пунктів 20, 29 додатка 6 до Правил № 120, пунктів 5, 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140* (далі – Правила № 140), пункту 16 додатка до Правил № 140. Порушення полягає в неподанні до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції, поданні інформації (статистичної звітності) про валютні операції з суттєвими помилками, а також поданні інформації (статистичної звітності) про валютні операції з порушенням строків, визначених у Правилах № 140;

3) письмове застереження за порушення вимог:

підпункту 4 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", пунктів 17, 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), в частині неналежного виконання банком обов’язку щодо забезпечення у строк до 30 червня 2021 року налаштування та запровадження системи автоматизації банку, що має забезпечувати автоматизацію здійснення процесів, передбачених у підпункті 9 пункту 18 розділу ІІ Положення № 65;
частини сьомої статті 11 Закону про валюту та абзацу першого пункту 14 розділу IV Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7, у частині неналежного здійснення банком валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями;


Універсал
1) штраф у розмірі 10 451 000,00 гривень за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів;
частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
пункту 12 додатка 16 до Положення № 65 у частині незабезпечення проведення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів з метою виявлення випадків неповної інформації та/або беззмістовної інформації;

2) письмове застереження за порушення вимог:

частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань про ПВК/ФТ;
частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ у частині неповідомлення спеціально уповноваженого органу про осіб, з якими розірвано ділові відносини за наявності передбаченої абзацом третім частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ підстави, а саме ненадання клієнтами необхідних для здійснення належної перевірки клієнтів документів чи відомостей;
абзацу третього пункту 13 додатка 15 до Положення № 65 у частині здійснення подальшого моніторингу фінансових операцій протягом усього строку проведення Національним банком перевірки банку з питань дотримання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;


МТБ
1) штраф у розмірі 10 400 000,00 гривень за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а саме неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів у частині:
встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);
частини першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконанням банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

2) письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;


Комінбанк
штраф у розмірі 10 000 000,00 гривень за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 Положення № 90 в частині неналежного виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ;


і ще купа інших фінкомпаній
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:22

Баба Рожкова проти

❗️Рожкова виступила проти фінансових репресій для ухилянтів

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримала банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:59

привіт зеленим гнидам і юрістам-рішалам від ЗСУ

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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:47

  Investor_K написав:
  klug написав:Шабунін каже, що сьогодні можуть закрити справу Дельта Банку за сплином термінів. Чекаєте на повернення Лагуна?

Я за. Дельтабанк - це був найкращий банк в історії України.

Я б сказав так - це був самий кліентоориєнтований банк України. А Лагун ще не звалив ?
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