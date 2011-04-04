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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1793179417951796

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 214
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 20:40

Вже пора цей балаган закінчувати

Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.

Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.

Исключение действует только для зоны активных боевых действий.


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sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 20:41

  sens написав:Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.

Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.

Исключение действует только для зоны активных боевых действий.


👌Курс Одесса | Прислать новость

Рішення уряду підтримую.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 20:46

Том перший Вони пИzдять

❗️За 2023 рік інфляція в Україні знизилась вп’ятеро – з 26% до 5%, – НБУ.

Україна адаптується до ситуації. Утримує курс долара та тримає золотовалютні резерви на високому рівні. Міжнародні резерви на 1 січня 2024 – $40,5 млрд (за 2023 зросли на 42%).
sens
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