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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 20:40
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 20:41
sens написав:
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
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Рішення уряду підтримую.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 20:46
❗️За 2023 рік інфляція в Україні знизилась вп’ятеро – з 26% до 5%, – НБУ.
Україна адаптується до ситуації. Утримує курс долара та тримає золотовалютні резерви на високому рівні. Міжнародні резерви на 1 січня 2024 – $40,5 млрд (за 2023 зросли на 42%).
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sens
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