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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 20:40
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 20:41
sens написав:
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
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Рішення уряду підтримую.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 20:46
❗️За 2023 рік інфляція в Україні знизилась вп’ятеро – з 26% до 5%, – НБУ.
Україна адаптується до ситуації. Утримує курс долара та тримає золотовалютні резерви на високому рівні. Міжнародні резерви на 1 січня 2024 – $40,5 млрд (за 2023 зросли на 42%).
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Додано: Пон 08 січ, 2024 23:12
sens написав:
За 2023 рік інфляція в Україні знизилась вп’ятеро – з 26% до 5%, – НБУ.
страшно уявити що буде із такими темпами в 2024!
мабуть страшна дефляція
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Додано: Вів 09 січ, 2024 00:55
sens написав:
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
Забули скасувати військовий стан, діючи на користь людей.
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копейка
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:40
копейка написав: sens написав:
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
Забули скасувати військовий стан, діючи на користь людей.
Забыли что безработица %30, а на те работы что "требуются" зарплата 10 тыс и через военкомат
А цены на харч х2 за два года 21>>>23, да и свет подорожал
И до хрена квартир без газа и топят не очень(как бы топят - и ладно, +19-20 чай не минус 2 в Подольсках
)))
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барабашов
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Додано: Вів 09 січ, 2024 02:40
барабашов написав: копейка написав: sens написав:
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
Забули скасувати військовий стан, діючи на користь людей.
Забыли что безработица %30, а на те работы что "требуются" зарплата 10 тыс и через военкомат
А цены на харч х2 за два года 21>>>23, да и свет подорожал
И до хрена квартир без газа и топят не очень(как бы топят - и ладно, +19-20 чай не минус 2 в Подольсках
)))
Социальный буллинг. Все для людей. (с)Слуги народа
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копейка
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Додано: Вів 09 січ, 2024 03:35
барабашов написав: копейка написав: sens написав:
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
Забули скасувати військовий стан, діючи на користь людей.
Забыли что безработица %30, а на те работы что "требуются" зарплата 10 тыс и через военкомат
А цены на харч х2 за два года 21>>>23, да и свет подорожал
И до хрена квартир без газа и топят не очень(как бы топят - и ладно, +19-20 чай не минус 2 в Подольсках
)))
на одній гілці хваляться, як по банках бігають, й тут же про зп 10 т грн.
гадаю на гілці ніхто за 10 т грн не працює - а навіщо оцей весь стогін?
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