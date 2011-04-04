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sens написав:За 2023 рік інфляція в Україні знизилась вп’ятеро – з 26% до 5%, – НБУ.
страшно уявити що буде із такими темпами в 2024! мабуть страшна дефляція
Відтепер скандуємо за масковий режим, скасування військового стану заради проведення виборів,всіх хто проголосував одразу отримує повістку. Десь так виглядає бюджетно й справедливо. Взагалі дуже тривалий час не переглядають кількість бюджетників , немає потреби тримати ,вивільніть і буде копійка - непопулярні рішення. Немає на весь цій безлад відповідальних людей - один просить гроші по світу,другий всередині Держави відміняє закони які пообіцяли не чіпати,третім немає фарша для продовження оборони,і кожен день підозри за корупції і держзраду-ось другим дають 12' років і конфіскація,а тим як два роки встигли замазатися дають відпочити та неофіційно зробити внесок на ЗСУ і вийти вільним.