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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1794179517961797>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 217
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
12%
25
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:За 2023 рік інфляція в Україні знизилась вп’ятеро – з 26% до 5%, – НБУ.


страшно уявити що буде із такими темпами в 2024!
мабуть страшна дефляція :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 07:42

  greenozon написав:
  sens написав:За 2023 рік інфляція в Україні знизилась вп’ятеро – з 26% до 5%, – НБУ.


страшно уявити що буде із такими темпами в 2024!
мабуть страшна дефляція :)

Відтепер скандуємо за масковий режим, скасування військового стану заради проведення виборів,всіх хто проголосував одразу отримує повістку. Десь так виглядає бюджетно й справедливо. Взагалі дуже тривалий час не переглядають кількість бюджетників , немає потреби тримати ,вивільніть і буде копійка - непопулярні рішення. Немає на весь цій безлад відповідальних людей - один просить гроші по світу,другий всередині Держави відміняє закони які пообіцяли не чіпати,третім немає фарша для продовження оборони,і кожен день підозри за корупції і держзраду-ось другим дають 12' років і конфіскація,а тим як два роки встигли замазатися дають відпочити та неофіційно зробити внесок на ЗСУ і вийти вільним.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:29

  Shaman написав:
  demichh написав:Shaman
Можете не гадать, есть такие.

звісно є - от у них й проблема, як пояснити, звідки вони на каруселі заносять сотні тис гривень :D

Є відповідь - взяли в борг у судів які зараз під слідством - Князєв,Тандир...
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:05

НБУ повідомив, яким банкам буде потрібний додатковий капітал

https://glavcom.ua/economics/business/n ... 79250.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:43

Держбанкам приготуватися

​​🏦 У НБУ бачать потенціал для продажу держбанків до закінчення війни з рф

Приватизацію підконтрольних державі банків, кількість яких зросла до п’яти, а частка на ринку за розміром активів — до 56% за підсумками дев’яти місяців минулого року, може бути розпочато ще до завершення війни, вважає перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

💬 «Якщо стане цікаво комусь з інституційних інвесторів, великих інвесторів, придбання одного з державних банків, то я б не чекала [завершення війни]», — сказала вона.

Від себе додам - за три останні роки не було бажаючих відкрити банк на умовах що є нині. Всі фпг мають свої банки
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:03

  sens написав:Від себе додам - за три останні роки не було бажаючих відкрити банк на умовах що є нині. Всі фпг мають свої банки

Все ли?
Часть вроде закрыли, часть отжали.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:05

Re: Байки про банки і не тільки....

Де зараз пропогують цікаві грн депо? Макс - 9 міс
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:10

Українців попередили про появу фальшивих купюр по 200 гривень: як відрізнити

Вони поки що помічені у Києві
У Києві нібито з'явилися фальшиві купюри номіналом у 200 грн старого зразка.
Про це попередив економіст Олексій Кущ.
"Випуск 2014 року. Якість дуже хороша, навіть є водяний знак. Відрізнити можна під час детального вивчення магнітної стрічки - вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки - якість паперу відрізняється ", - пише він.
Кущ закликав громадян бути уважними.

https://hvylya.net/uk/news/285905-ukrai ... k-otlichit
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:12

  M-A-X написав:
  sens написав:Від себе додам - за три останні роки не було бажаючих відкрити банк на умовах що є нині. Всі фпг мають свої банки

Все ли?
Часть вроде закрыли, часть отжали.
так, нових банків,з нульовою ліцензією немає.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:15

  Investor_K написав:Де зараз пропогують цікаві грн депо? Макс - 9 міс

))) Пропогують в грн - в банках , більше відсоток ,в кінці строку, тільки строк відмінний від обраного терміну. Буде без акційних умов 17%
sens
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