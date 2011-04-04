страшно уявити що буде із такими темпами в 2024!
мабуть страшна дефляція
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 23:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 09 січ, 2024 07:42
Відтепер скандуємо за масковий режим, скасування військового стану заради проведення виборів,всіх хто проголосував одразу отримує повістку. Десь так виглядає бюджетно й справедливо. Взагалі дуже тривалий час не переглядають кількість бюджетників , немає потреби тримати ,вивільніть і буде копійка - непопулярні рішення. Немає на весь цій безлад відповідальних людей - один просить гроші по світу,другий всередині Держави відміняє закони які пообіцяли не чіпати,третім немає фарша для продовження оборони,і кожен день підозри за корупції і держзраду-ось другим дають 12' років і конфіскація,а тим як два роки встигли замазатися дають відпочити та неофіційно зробити внесок на ЗСУ і вийти вільним.
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:29
Додано: Вів 09 січ, 2024 22:05
НБУ повідомив, яким банкам буде потрібний додатковий капітал
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:43
Держбанкам приготуватися
🏦 У НБУ бачать потенціал для продажу держбанків до закінчення війни з рф
Приватизацію підконтрольних державі банків, кількість яких зросла до п’яти, а частка на ринку за розміром активів — до 56% за підсумками дев’яти місяців минулого року, може бути розпочато ще до завершення війни, вважає перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.
💬 «Якщо стане цікаво комусь з інституційних інвесторів, великих інвесторів, придбання одного з державних банків, то я б не чекала [завершення війни]», — сказала вона.
Від себе додам - за три останні роки не було бажаючих відкрити банк на умовах що є нині. Всі фпг мають свої банки
Додано: Чет 11 січ, 2024 22:03
Додано: Чет 11 січ, 2024 22:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Де зараз пропогують цікаві грн депо? Макс - 9 міс
Додано: Чет 11 січ, 2024 22:10
Українців попередили про появу фальшивих купюр по 200 гривень: як відрізнити
Вони поки що помічені у Києві
У Києві нібито з'явилися фальшиві купюри номіналом у 200 грн старого зразка.
Про це попередив економіст Олексій Кущ.
"Випуск 2014 року. Якість дуже хороша, навіть є водяний знак. Відрізнити можна під час детального вивчення магнітної стрічки - вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки - якість паперу відрізняється ", - пише він.
Кущ закликав громадян бути уважними.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:12
Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:15
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