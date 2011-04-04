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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1794179517961797

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 217
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
12%
25
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:17

  Игорь Алексеевич написав:Українців попередили про появу фальшивих купюр по 200 гривень: як відрізнити

Вони поки що помічені у Києві
У Києві нібито з'явилися фальшиві купюри номіналом у 200 грн старого зразка.
Про це попередив економіст Олексій Кущ.
"Випуск 2014 року. Якість дуже хороша, навіть є водяний знак. Відрізнити можна під час детального вивчення магнітної стрічки - вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки - якість паперу відрізняється ", - пише він.
Кущ закликав громадян бути уважними.

https://hvylya.net/uk/news/285905-ukrai ... k-otlichit

В статті, одразу НІБИТО,без вказування на провадження чи слідчі дії.
sens
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  #<1 ... 1794179517961797
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