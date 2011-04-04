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Игорь Алексеевич написав:Українців попередили про появу фальшивих купюр по 200 гривень: як відрізнити
Вони поки що помічені у Києві У Києві нібито з'явилися фальшиві купюри номіналом у 200 грн старого зразка. Про це попередив економіст Олексій Кущ. "Випуск 2014 року. Якість дуже хороша, навіть є водяний знак. Відрізнити можна під час детального вивчення магнітної стрічки - вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки - якість паперу відрізняється ", - пише він. Кущ закликав громадян бути уважними.