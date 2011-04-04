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Игорь Алексеевич написав:Українців попередили про появу фальшивих купюр по 200 гривень: як відрізнити
Вони поки що помічені у Києві У Києві нібито з'явилися фальшиві купюри номіналом у 200 грн старого зразка. Про це попередив економіст Олексій Кущ. "Випуск 2014 року. Якість дуже хороша, навіть є водяний знак. Відрізнити можна під час детального вивчення магнітної стрічки - вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки - якість паперу відрізняється ", - пише він. Кущ закликав громадян бути уважними.
Як повідомили у Державній податковій службі, стартувала перевірка таксистів, які не платять податки та працюють без реєстрації та РРО
Рейди проводяться спільно з працівниками Національної поліції.
У разі виявлення порушення відповідальність може бути дуже серйозною.
На водія таксі за порушення порядку провадження господарської діяльності складено протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучено транспортний засіб, як знаряддя протиправної діяльності, – наводить податкова один із прикладів.
За словами податківців, відповідно до Госпкодексу України таксування – це підприємницька діяльність та надання послуг з перевезення. Відповідно, таксисти повинні користуватися касовим апаратом та надавати клієнтам чеки. Окрім того, діяльність таксистів повинна бути зареєстрована, і їм потрібно сплачувати податки.
За даними ДПС, зараз в Україні таксують близько 220 тисяч громадян (трішки більш як 1% економічно активних громадян). Переважна більшість таксистів не є ані найнятими особами, ані зареєстрованими як підприємці.