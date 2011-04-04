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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1794179517961797

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 217
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
12%
25
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:17

  Игорь Алексеевич написав:Українців попередили про появу фальшивих купюр по 200 гривень: як відрізнити

Вони поки що помічені у Києві
У Києві нібито з'явилися фальшиві купюри номіналом у 200 грн старого зразка.
Про це попередив економіст Олексій Кущ.
"Випуск 2014 року. Якість дуже хороша, навіть є водяний знак. Відрізнити можна під час детального вивчення магнітної стрічки - вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки - якість паперу відрізняється ", - пише він.
Кущ закликав громадян бути уважними.

https://hvylya.net/uk/news/285905-ukrai ... k-otlichit

В статті, одразу НІБИТО,без вказування на провадження чи слідчі дії.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 09:39

Яку картку таксисту ФОП

Як повідомили у Державній податковій службі, стартувала перевірка таксистів, які не платять податки та працюють без реєстрації та РРО

Рейди проводяться спільно з працівниками Національної поліції.

У разі виявлення порушення відповідальність може бути дуже серйозною.

На водія таксі за порушення порядку провадження господарської діяльності складено протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучено транспортний засіб, як знаряддя протиправної діяльності,
– наводить податкова один із прикладів.

За словами податківців, відповідно до Госпкодексу України таксування – це підприємницька діяльність та надання послуг з перевезення. Відповідно, таксисти повинні користуватися касовим апаратом та надавати клієнтам чеки. Окрім того, діяльність таксистів повинна бути зареєстрована, і їм потрібно сплачувати податки.

За даними ДПС, зараз в Україні таксують близько 220 тисяч громадян (трішки більш як 1% економічно активних громадян). Переважна більшість таксистів не є ані найнятими особами, ані зареєстрованими як підприємці.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:04

свіжий депоогляд
падаєм
https://minfin.com.ua/ua/2024/01/10/119339922/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:14

  greenozon написав:свіжий депоогляд
падаєм
https://minfin.com.ua/ua/2024/01/10/119339922/

Ставки тримаються, але це ненадовго читаємо , як ще трошки часу є ,щоб вкластися у вигідну депозитну строкову гривню .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:37

Монобанка против приватконверта

📱В Приват24 з'явилась нова функція під назвою «Конверт». Деталі

Приватбанк запустив у Приват24 механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою «Конверт».
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:під назвою «Конверт».

У нас в стране слово "Конверт" не очень хорошие ассоциации вызывает.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:03

  Andrey2512 написав:
  sens написав:під назвою «Конверт».

У нас в стране слово "Конверт" не очень хорошие ассоциации вызывает.

Держбанку краще якщо його реклама зачепить око клієнта! Бокс від банку ПУМБ має такі ж властивості як Банка від Моно, дивлячись на запити і донати - банка та пейпал
sens
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