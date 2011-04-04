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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:57
Amethyst написав:
Схоже, що час вводити Тимчасову Адм-ю в НБУ
отож... - "внєшнєє управлєніє"
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flysoulfly
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:49
Статут Національного банку України виписувався за шаблоном МВФ і під їх контролем з усіма наслідками.
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копейка
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Додано: Суб 20 січ, 2024 12:11
копейка написав:
Статут Національного банку України виписувався за шаблоном МВФ і під їх контролем з усіма наслідками.
є конкретні зауваження? чи це просто - якщо МВФ, то погано?
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Shaman
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