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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1795179617971798

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 217
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
12%
25
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:57

  Amethyst написав:
Схоже, що час вводити Тимчасову Адм-ю в НБУ :mrgreen:
отож... - "внєшнєє управлєніє"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Статут Національного банку України виписувався за шаблоном МВФ і під їх контролем з усіма наслідками.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 12:11

  копейка написав:Статут Національного банку України виписувався за шаблоном МВФ і під їх контролем з усіма наслідками.

є конкретні зауваження? чи це просто - якщо МВФ, то погано?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 08:10

Міжнародні партнери профінансували третину пенсій українців

Завдяки міжнародній грошовій допомозі відбувається пришвидшення відновлення української економіки. Вдало проведені реформи дозволили українській системі стати більш незалежною.

Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що протягом минулого року 65% доходів ПФУ це відрахування ЄСВ. При цьому, міжнародні гранти та пільгові кредити покрили ще 35%.

👉 Доходи ПФУ зросли протягом 2023 року до 777,8 мільярда гривень. Для порівняння, цей показник збільшився на 156,9 мільярда гривень або 25,4% більше ніж у 2022 році.

Гетманцев зауважує, що план доходів ПФУ торік було перевиконано на 1,6%. У гривневому еквіваленті це 6,9 мільярда.
sens
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