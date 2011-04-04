отож... - "внєшнєє управлєніє"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:57
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Статут Національного банку України виписувався за шаблоном МВФ і під їх контролем з усіма наслідками.
Додано: Суб 20 січ, 2024 12:11
Додано: Нед 21 січ, 2024 08:10
Міжнародні партнери профінансували третину пенсій українців
Завдяки міжнародній грошовій допомозі відбувається пришвидшення відновлення української економіки. Вдало проведені реформи дозволили українській системі стати більш незалежною.
Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що протягом минулого року 65% доходів ПФУ це відрахування ЄСВ. При цьому, міжнародні гранти та пільгові кредити покрили ще 35%.
👉 Доходи ПФУ зросли протягом 2023 року до 777,8 мільярда гривень. Для порівняння, цей показник збільшився на 156,9 мільярда гривень або 25,4% більше ніж у 2022 році.
Гетманцев зауважує, що план доходів ПФУ торік було перевиконано на 1,6%. У гривневому еквіваленті це 6,9 мільярда.
Додано: Пон 22 січ, 2024 13:21
Нотаріус приготування
🗣 Чоловіки в Україні будуть масово продавати квартири своїм дружинам, матерям, сестрам🤔
За словами експертів, це пов'язано з законопроєктом про мобілізацію. У законопроєкті зазначено, що якщо чоловік не прийде в ТЦК за повісткою, йому буде заборонено здійснювати будь-які операції з майном, будуть арештовані рахунки.
Певний ажіотаж, коли чоловіки переписують квартири на жінок є вже зараз, - стверджують нотаріуси
Додано: Вів 23 січ, 2024 00:39
це до якогось гучного випадку, коли переписав квартиру на дружину - а вона опа - й на розлучення. й хлоп такий вільний від усього
Додано: Вів 23 січ, 2024 01:07
Вот как раз свобода-то и не гарантия. Уже бывали прецеденты, что у высокого чиновника имущество обнаруживается у уже бывшей жены, а НАБУ с него спрашивает, как будто развода и не было.
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