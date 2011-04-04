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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:54
Goodman написав: Shaman написав:
це до якогось гучного випадку, коли переписав квартиру на дружину - а вона опа - й на розлучення. й хлоп такий вільний від усього
чого зразу розлучення?
може запросто "здати" в ТЦК як сама так і те оновлення даних , яке потім витягнуть в "Оберіг" . Як анекдот про двох горобчиків у гімні - тепло, уютно і добре - сиди та не чірікай.
В ТЦК є дві причини прийти самостійно якщо є спеціальність і не інвалід.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 13:55
moveton написав: Shaman написав:
це до якогось гучного випадку, коли переписав квартиру на дружину - а вона опа - й на розлучення. й хлоп такий вільний від усього
Вот как раз свобода-то и не гарантия. Уже бывали прецеденты, что у высокого чиновника имущество обнаруживается у уже бывшей жены, а НАБУ с него спрашивает, как будто развода и не было.
ще бажано мати неповнолітніх дітей при розлученні , в ідеалі не менше трьох.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 22:09
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Додано: Вів 30 січ, 2024 07:15
Тренд на спекуляції з валютою, якщо коротко і по суті
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Додано: Вів 30 січ, 2024 21:30
Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк
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1finanсier
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:43
1finanсier написав:
Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт
АБанк дуже щедро наливає, але поступово
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otshelnick1
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