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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1796179717981799

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 218
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
61
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
11%
25
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:54

  Goodman написав:
  Shaman написав:це до якогось гучного випадку, коли переписав квартиру на дружину - а вона опа - й на розлучення. й хлоп такий вільний від усього

чого зразу розлучення?
може запросто "здати" в ТЦК як сама так і те оновлення даних , яке потім витягнуть в "Оберіг" . Як анекдот про двох горобчиків у гімні - тепло, уютно і добре - сиди та не чірікай.

В ТЦК є дві причини прийти самостійно якщо є спеціальність і не інвалід.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:55

  moveton написав:
  Shaman написав:це до якогось гучного випадку, коли переписав квартиру на дружину - а вона опа - й на розлучення. й хлоп такий вільний від усього :D

Вот как раз свобода-то и не гарантия. Уже бывали прецеденты, что у высокого чиновника имущество обнаруживается у уже бывшей жены, а НАБУ с него спрашивает, как будто развода и не было.
ще бажано мати неповнолітніх дітей при розлученні , в ідеалі не менше трьох.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 22:09

Депо огляд, малі банки
тренд - далі падаємо

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-240124/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 07:15

  greenozon написав:Депо огляд, малі банки
тренд - далі падаємо

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-240124/

Тренд на спекуляції з валютою, якщо коротко і по суті
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  1finanсier написав:Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт
АБанк дуже щедро наливає, але поступово
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 07:16

  1finanсier написав:Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк

У мене ліміт 100000 в моно та приват
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 07:40

  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк

У мене ліміт 100000 в моно та приват

Як Ви це використовуєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 08:38

  Investor_K написав:
  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк

У мене ліміт 100000 в моно та приват

Як Ви це використовуєте?

Ще є кредит на авто , на квартиру. В Ощадбанку на авто до 10 років непогані умови, в Глобус були раніше на купівлю на етапі будівництва.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 08:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:. В Ощадбанку на авто до 10 років непогані умови,


Под 60% годовых?)
Andrey2512
 
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