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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 січ, 2024 11:04
1finanсier написав:
Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк
Список специально подбирался из тех, где потяжелее? Именно по собственному опыту: Укргаз, как и Райф, сейчас физикам кредит дают только получающим зарплату через них. По остальным из этого списка даже не пробовал.
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moveton
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Додано: Сер 31 січ, 2024 11:29
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
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Додано: Сер 31 січ, 2024 12:58
moveton написав: 1finanсier написав:
Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк
Список специально подбирался из тех, где потяжелее? Именно по собственному опыту: Укргаз, как и Райф, сейчас физикам кредит дают только получающим зарплату через них. По остальным из этого списка даже не пробовал.
По деяким легшим щось знаю, а по цим - ні ) Дякую за відповідь
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1finanсier
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:08
otshelnick1 написав:
АБанк дуже щедро наливає, але поступово
навіть, підступно.
Коли його ніхто й не просив
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:26
flysoulfly написав:
Коли його ніхто й не просив
зменшити самостійно можна завжди, а от збільшити - як пощастить
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:38
otshelnick1 написав: flysoulfly написав:
Коли його ніхто й не просив
зменшити самостійно можна завжди, а от збільшити - як пощастить
но (емнип) в кредитной истории это понижает мой рейтинг, типа банк сам отказал мне в повышении как не надьожному. Какая-нибудь балувана Тася после такого не даст
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:18
Andrey2512 написав: sens написав:
. В Ощадбанку на авто до 10 років непогані умови,
Под 60% годовых?)
Можна отримати кредитку з пільговим періодом і з неї поповнювати транспортну картку ,так звісно дешевше , якщо купувати 50 поїздок вийде всього 325 грн
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sens
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:19
Investor_K написав:
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
Полтава
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:25
sens написав: Investor_K написав:
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
Полтава
а разве там срок пополнения не ограничен?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:26
flysoulfly написав: sens написав: Investor_K написав:
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
Полтава
а разве там срок пополнения не ограничен?
умови таких в завданні немає.
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