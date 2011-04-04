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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1798179918001801>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 218
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
61
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
11%
25
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:04

  1finanсier написав:Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк

Список специально подбирался из тех, где потяжелее? Именно по собственному опыту: Укргаз, как и Райф, сейчас физикам кредит дают только получающим зарплату через них. По остальным из этого списка даже не пробовал.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:58

  moveton написав:
  1finanсier написав:Панове, поділіться власним досвідом - в якому банку можна отримати більш менш безпроблемно найбільший кред ліміт. Цікавлять саме банки - Ощад, Укргазбанк, МТБ, Коминбанк

Список специально подбирался из тех, где потяжелее? Именно по собственному опыту: Укргаз, как и Райф, сейчас физикам кредит дают только получающим зарплату через них. По остальным из этого списка даже не пробовал.

По деяким легшим щось знаю, а по цим - ні ) Дякую за відповідь
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 13:08

  otshelnick1 написав:АБанк дуже щедро наливає, але поступово
навіть, підступно. :evil: Коли його ніхто й не просив
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 13:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:Коли його ніхто й не просив
зменшити самостійно можна завжди, а от збільшити - як пощастить
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 13:38

  otshelnick1 написав:
  flysoulfly написав:Коли його ніхто й не просив
зменшити самостійно можна завжди, а от збільшити - як пощастить
но (емнип) в кредитной истории это понижает мой рейтинг, типа банк сам отказал мне в повышении как не надьожному. Какая-нибудь балувана Тася после такого не даст :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:18

  Andrey2512 написав:
  sens написав:. В Ощадбанку на авто до 10 років непогані умови,


Под 60% годовых?)

Можна отримати кредитку з пільговим періодом і з неї поповнювати транспортну картку ,так звісно дешевше , якщо купувати 50 поїздок вийде всього 325 грн
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:19

  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

Полтава
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:25

  sens написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

Полтава
а разве там срок пополнения не ограничен?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:26

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

Полтава
а разве там срок пополнения не ограничен?
умови таких в завданні немає.
sens
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