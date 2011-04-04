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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1798179918001801

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 218
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
61
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
11%
25
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:35

  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)

депозит в гривні -це архаїзм
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:44

  prodigy написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:52

  prodigy написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)

депозит в гривні -це архаїзм
продам кредитні вимоги по ощадній книжці в Ощадбанку СРСР, стартова ціна 25000 уо
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:54

  flysoulfly написав:
  prodigy написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют

Заблокувати рахунки взагалі не проблема будь-який особі, достатньо мати рішення суду і звернутися до виконавців для відкриття провадження
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 16:34

  flysoulfly написав:
  prodigy написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют

Він якийсь особливий? Чи може ми щось не знаємо і нам теж треба остерігатися?
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