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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:35
Investor_K написав:
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
овдп
купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
депозит в гривні -це архаїзм
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:44
prodigy написав: Investor_K написав:
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
овдп
купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:52
prodigy написав: Investor_K написав:
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
овдп
купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
депозит в гривні -це архаїзм
продам кредитні вимоги по ощадній книжці в Ощадбанку СРСР, стартова ціна 25000 уо
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:54
flysoulfly написав: prodigy написав: Investor_K написав:
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
овдп
купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют
Заблокувати рахунки взагалі не проблема будь-який особі, достатньо мати рішення суду і звернутися до виконавців для відкриття провадження
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:34
flysoulfly написав: prodigy написав: Investor_K написав:
Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками
овдп
купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют
Він якийсь особливий? Чи може ми щось не знаємо і нам теж треба остерігатися?
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