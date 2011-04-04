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Загальна сума доларових накопичень родини Пишного у декларації 2023 року становила $500,4 тис., вкладень у євро - €72 тис. У перерахунку на гривню це понад 21 млн грн.
При цьому $85 тис. із півмільйона і всі €72 тис. Пишні зберігають у готівковій формі, а не на банківських рахунках.
Гривні Андрій Пишний із дружиною задекларували на загальну суму 45,7 млн. Усю нацвалюту або передано у борг, або розміщено на рахунках, у тому числі в нацбанківському пенсійному фонді. Глава Нацбанку окремим рядком прописав, що позичив дружині 10,6 млн. грн. Саме позичив, а не подарував.
Також у декларації повідомляється про купівлю у травні 2023 року 468 держоблігацій по 36,6 тис. грн кожна на загальну суму 17,1 млн грн. За номіналом зрозуміло, що йдеться про ОВДП, номіновані у доларі.
Можна вважати, що ця людина вірить в сильну та стабільну валюту - долар? 😂
Загальна сума доларових накопичень родини Пишного у декларації 2023 року становила $500,4 тис., вкладень у євро - €72 тис. У перерахунку на гривню це понад 21 млн грн.
При цьому $85 тис. із півмільйона і всі €72 тис. Пишні зберігають у готівковій формі, а не на банківських рахунках.
Гривні Андрій Пишний із дружиною задекларували на загальну суму 45,7 млн. Усю нацвалюту або передано у борг, або розміщено на рахунках, у тому числі в нацбанківському пенсійному фонді. Глава Нацбанку окремим рядком прописав, що позичив дружині 10,6 млн. грн. Саме позичив, а не подарував.
Також у декларації повідомляється про купівлю у травні 2023 року 468 держоблігацій по 36,6 тис. грн кожна на загальну суму 17,1 млн грн. За номіналом зрозуміло, що йдеться про ОВДП, номіновані у доларі.
Можна вважати, що ця людина вірить в сильну та стабільну валюту - долар? 😂
Якщо голова нацбанку не довіряє гривневим заощадженням та депозитам які ще треба докази що готівкова валюта в Україні більше має попиту