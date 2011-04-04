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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1799180018011802>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 218
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
61
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
11%
25
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:35

  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)

депозит в гривні -це архаїзм
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:44

  prodigy написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:52

  prodigy написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)

депозит в гривні -це архаїзм
продам кредитні вимоги по ощадній книжці в Ощадбанку СРСР, стартова ціна 25000 уо
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:54

  flysoulfly написав:
  prodigy написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют

Заблокувати рахунки взагалі не проблема будь-який особі, достатньо мати рішення суду і звернутися до виконавців для відкриття провадження
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 16:34

  flysoulfly написав:
  prodigy написав:
  Investor_K написав:Комради.
Порадьте плз депозит з поповненням терміном 1-1,5 роки у гривні з гарними відсотками

овдп

купуйте по троху на різний термін (при необхідності можна і продати)
ему нельзя - заблокируют, реквизируют

Він якийсь особливий? Чи може ми щось не знаємо і нам теж треба остерігатися?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:13

  sens написав:Заблокувати рахунки взагалі не проблема будь-який особі, достатньо мати рішення суду і звернутися до виконавців для відкриття провадження

Это ж рэкет какой-то.
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:21

  M-A-X написав:
  sens написав:Заблокувати рахунки взагалі не проблема будь-який особі, достатньо мати рішення суду і звернутися до виконавців для відкриття провадження

Это ж рэкет какой-то.
Жить человеку на что?

Государство очень гуманно:
Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні фізичні особи — боржники можуть здійснювати видаткові операції з арештованого рахунку у межах двох мінімальних розмірів заробітної плати на місяць
Это, правда, если за долги арест. Может за неявку в ТЦК какой-то другой будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Голова Нацбанку Пишний отримує зарплату 629 тисяч на місяць, дає дружині в борг, а значну частину заощаджень тримає у валюті

https://antikor.com.ua/amp/articles/681272-glava_natsbanka_pyshnyj_poluchaet_zarplatu_629_tysjachi_v_mesjats_daet_hene_v_dolg_a_znachiteljnuju_chastj_sberehenij_de

Загальна сума доларових накопичень родини Пишного у декларації 2023 року становила $500,4 тис., вкладень у євро - €72 тис. У перерахунку на гривню це понад 21 млн грн.

При цьому $85 тис. із півмільйона і всі €72 тис. Пишні зберігають у готівковій формі, а не на банківських рахунках.

Гривні Андрій Пишний із дружиною задекларували на загальну суму 45,7 млн. Усю нацвалюту або передано у борг, або розміщено на рахунках, у тому числі в нацбанківському пенсійному фонді. Глава Нацбанку окремим рядком прописав, що позичив дружині 10,6 млн. грн. Саме позичив, а не подарував.

Також у декларації повідомляється про купівлю у травні 2023 року 468 держоблігацій по 36,6 тис. грн кожна на загальну суму 17,1 млн грн. За номіналом зрозуміло, що йдеться про ОВДП, номіновані у доларі.


Можна вважати, що ця людина вірить в сильну та стабільну валюту - долар? 😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:06

  Andrey2512 написав:Голова Нацбанку Пишний отримує зарплату 629 тисяч на місяць, дає дружині в борг, а значну частину заощаджень тримає у валюті

https://antikor.com.ua/amp/articles/681272-glava_natsbanka_pyshnyj_poluchaet_zarplatu_629_tysjachi_v_mesjats_daet_hene_v_dolg_a_znachiteljnuju_chastj_sberehenij_de

Загальна сума доларових накопичень родини Пишного у декларації 2023 року становила $500,4 тис., вкладень у євро - €72 тис. У перерахунку на гривню це понад 21 млн грн.

При цьому $85 тис. із півмільйона і всі €72 тис. Пишні зберігають у готівковій формі, а не на банківських рахунках.

Гривні Андрій Пишний із дружиною задекларували на загальну суму 45,7 млн. Усю нацвалюту або передано у борг, або розміщено на рахунках, у тому числі в нацбанківському пенсійному фонді. Глава Нацбанку окремим рядком прописав, що позичив дружині 10,6 млн. грн. Саме позичив, а не подарував.

Також у декларації повідомляється про купівлю у травні 2023 року 468 держоблігацій по 36,6 тис. грн кожна на загальну суму 17,1 млн грн. За номіналом зрозуміло, що йдеться про ОВДП, номіновані у доларі.


Можна вважати, що ця людина вірить в сильну та стабільну валюту - долар? 😂

Якщо голова нацбанку не довіряє гривневим заощадженням та депозитам які ще треба докази що готівкова валюта в Україні більше має попиту
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Зараз якоюсь карткою можна кешбек за мобілку отримати? Бо час річної абонки.
chipmunk
 
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