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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:47
chipmunk Акорд 0,5 %.
Якщо поволинити, то є шанс отримати річну абонку значно дешевше у водафоні.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:25
chipmunk написав:
Зараз якоюсь карткою можна кешбек за мобілку отримати? Бо час річної абонки.
Вроде, только те, где дают "за всё": Восток, возможно Аккорд, возможно Изя... AFAIK, лучшее предложение - это 1% у Unex.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:28
chipmunk написав:
Зараз якоюсь карткою можна кешбек за мобілку отримати? Бо час річної абонки.
Юнекс смарт 1%.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:32
chipmunk написав:
Зараз якоюсь карткою можна кешбек за мобілку отримати? Бо час річної абонки.
Верикард от Таза.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:40
Andrey2512 написав:
Глава Нацбанку окремим рядком прописав, що позичив дружині 10,6 млн. грн. Саме позичив, а не подарував.
Це державний підхід - гроші напевно в Україні, а от сумновідомий Гетманцев:
От нема кому його пощипати, ну крім жінки з тещею.
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