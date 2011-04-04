chipmunk Акорд 0,5 %.
Якщо поволинити, то є шанс отримати річну абонку значно дешевше у водафоні.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:47
chipmunk Акорд 0,5 %.
Якщо поволинити, то є шанс отримати річну абонку значно дешевше у водафоні.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:25
Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:28
Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:32
Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:40
Це державний підхід - гроші напевно в Україні, а от сумновідомий Гетманцев:
От нема кому його пощипати, ну крім жінки з тещею.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:51
Пенсія
Українським пенсіонерам блокують картки для виплат: у чому причина
У деяких випадках пенсіонерам блокують карту для пенсійних виплат. Через це особа може не отримати свою пенсію.
Деякі пенсіонери використовують свій пенсійний рахунок для збереження заощаджень. Однак, це хибна стратегія.
👉 Якщо кошти залишаються на рахунку і не використовуються, ПФУ може вирішити, що пенсіонер не має доступу до своїх коштів. Йдеться про відсутність активності на рахунках протягом 6 місяців.
👉 Таке ж правило стосується тих, хто отримує виплати на "Укрпошті". Вважається, що якщо особа не користується пенсією пів року, то вона може померти або ж її персональні дані присвоїли собі шахраї. Відповідно, ПФУ блокує рахунок для уникнення виплат, що не надходять конкретно взятому пенсіонеру.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:58
А это по чем видно? - она на те грн купила баксы по 36+ в ноябре и продала все опять за грн малознакомым кропивницким покупателям по 40+ на новогодних ??
Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:08
свіжий депо-огляд, великі банки
+- на місці
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