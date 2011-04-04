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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1799180018011802

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 218
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
61
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
24
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
24
В жодному
11%
25
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:47

chipmunk Акорд 0,5 %.
Якщо поволинити, то є шанс отримати річну абонку значно дешевше у водафоні.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:25

  chipmunk написав:Зараз якоюсь карткою можна кешбек за мобілку отримати? Бо час річної абонки.

Вроде, только те, где дают "за всё": Восток, возможно Аккорд, возможно Изя... AFAIK, лучшее предложение - это 1% у Unex.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:28

  chipmunk написав:Зараз якоюсь карткою можна кешбек за мобілку отримати? Бо час річної абонки.

Юнекс смарт 1%.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:32

  chipmunk написав:Зараз якоюсь карткою можна кешбек за мобілку отримати? Бо час річної абонки.

Верикард от Таза.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:40

  Andrey2512 написав:Глава Нацбанку окремим рядком прописав, що позичив дружині 10,6 млн. грн. Саме позичив, а не подарував.

Це державний підхід - гроші напевно в Україні, а от сумновідомий Гетманцев:
За вказаними даними, народний депутат орендує квартиру у Франції для своєї дружини та двох синів.
Однак найцікавіше – це вартість оренди, яка вселяє повагу сумою в 9 923 007 гривень. https://amp.znaj.ua/kompromat/476992-or ... -getmancev

От нема кому його пощипати, ну крім жінки з тещею.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:51

Пенсія

Українським пенсіонерам блокують картки для виплат: у чому причина

У деяких випадках пенсіонерам блокують карту для пенсійних виплат. Через це особа може не отримати свою пенсію.

Деякі пенсіонери використовують свій пенсійний рахунок для збереження заощаджень. Однак, це хибна стратегія.

👉 Якщо кошти залишаються на рахунку і не використовуються, ПФУ може вирішити, що пенсіонер не має доступу до своїх коштів. Йдеться про відсутність активності на рахунках протягом 6 місяців.

👉 Таке ж правило стосується тих, хто отримує виплати на "Укрпошті". Вважається, що якщо особа не користується пенсією пів року, то вона може померти або ж її персональні дані присвоїли собі шахраї. Відповідно, ПФУ блокує рахунок для уникнення виплат, що не надходять конкретно взятому пенсіонеру.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:58

  Ой+ написав:
  Andrey2512 написав:Глава Нацбанку окремим рядком прописав, що позичив дружині 10,6 млн. грн. Саме позичив, а не подарував.


Це державний підхід - гроші напевно в Україні

А это по чем видно? - она на те грн купила баксы по 36+ в ноябре и продала все опять за грн малознакомым кропивницким покупателям по 40+ на новогодних ??
flysoulfly
 
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свіжий депо-огляд, великі банки
+- на місці
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -31012024/
greenozon
 
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