|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 лют, 2024 12:01
sens написав:
Вважається, що якщо особа не користується пенсією пів року, то вона може померти або ж її персональні дані присвоїли собі шахраї. Відповідно, ПФУ блокує рахунок для уникнення виплат, що не надходять конкретно взятому пенсіонеру.
Только ранее об этом писалось как лишение пенсии пенсионеров в ней не нуждающихся.
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 2093
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2024 12:17
Raymond написав:
кто может знает , сколько времени проходит от принятия решения судом до получении на почте уведомлении об открытом судовом указе? и сколько дней дают для получения этого уведомления?
как быть человеку если допустим подали суд указ за коммунальные долги , а человек заграницей?
ну и еще интересно, допустим есть суд указ, пошли к исполнителю, он за 10% ищет счета в банках, банки все раскрывают сейчас такую информацию?
я так понимаю если человек закрыл счета, то и не будет проблем? через 3 года все аннулируется
?
3 роки - це що б подати позов до суду. й то, зараз через військовий стан, це призупинено.
судове рішення, наскільки знаю, не має строкової давнини. так, виконавець може повернути без виконання, якщо нема з чого стягувати - але воно залишається в силі. хоча у практиці з таким не зустрічався.
й чому указ - наказ
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5177
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1301 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|250924
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|108195
|
|
|18
|36093
|
|