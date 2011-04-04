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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 лют, 2024 12:01
sens написав:
Вважається, що якщо особа не користується пенсією пів року, то вона може померти або ж її персональні дані присвоїли собі шахраї. Відповідно, ПФУ блокує рахунок для уникнення виплат, що не надходять конкретно взятому пенсіонеру.
Только ранее об этом писалось как лишение пенсии пенсионеров в ней не нуждающихся.
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M-A-X
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Додано: Суб 03 лют, 2024 12:17
Raymond написав:
кто может знает , сколько времени проходит от принятия решения судом до получении на почте уведомлении об открытом судовом указе? и сколько дней дают для получения этого уведомления?
как быть человеку если допустим подали суд указ за коммунальные долги , а человек заграницей?
ну и еще интересно, допустим есть суд указ, пошли к исполнителю, он за 10% ищет счета в банках, банки все раскрывают сейчас такую информацию?
я так понимаю если человек закрыл счета, то и не будет проблем? через 3 года все аннулируется
?
3 роки - це що б подати позов до суду. й то, зараз через військовий стан, це призупинено.
судове рішення, наскільки знаю, не має строкової давнини. так, виконавець може повернути без виконання, якщо нема з чого стягувати - але воно залишається в силі. хоча у практиці з таким не зустрічався.
й чому указ - наказ
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Shaman
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:08
M-A-X написав: sens написав:
Вважається, що якщо особа не користується пенсією пів року, то вона може померти або ж її персональні дані присвоїли собі шахраї. Відповідно, ПФУ блокує рахунок для уникнення виплат, що не надходять конкретно взятому пенсіонеру.
Только ранее об этом писалось как лишение пенсии пенсионеров в ней не нуждающихся.
і держмашині завжди видніше, хто з населення що потребує, а хто - ні,
а особливо, хто і як повинен вчиняти зі своїми
коштами.
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flysoulfly
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:33
flysoulfly написав: M-A-X написав: sens написав:
Вважається, що якщо особа не користується пенсією пів року, то вона може померти або ж її персональні дані присвоїли собі шахраї. Відповідно, ПФУ блокує рахунок для уникнення виплат, що не надходять конкретно взятому пенсіонеру.
Только ранее об этом писалось как лишение пенсии пенсионеров в ней не нуждающихся.
і держмашині завжди видніше, хто з населення що потребує, а хто - ні,
а особливо, хто і як повинен вчиняти зі своїми
коштами.
Ну ну. Никаких ограничений на действия со своими деньгами нет. Не знаю откуда странная идея, что счёт блокируется. Просто следующая пенсия на него автоматически перечисляться не будет, пока не посигналишь, что живой. ПФУ таки нужна эта информация. Раньше она поступала от разносящих пенсию почтальонов, теперь нужен другой источник. Не пойму чем не нравится, что ему для индикатора живости человека достаточно расхода денег со счёта. Сильно хочется регулярно явно показывать в ПФУ, что живой? Так это тоже можно.
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moveton
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Додано: Суб 03 лют, 2024 19:04
Спасибо , что ответили!
Shaman написав: Raymond написав:
кто может знает , сколько времени проходит от принятия решения судом до получении на почте уведомлении об открытом судовом указе? и сколько дней дают для получения этого уведомления?
как быть человеку если допустим подали суд указ за коммунальные долги , а человек заграницей?
ну и еще интересно, допустим есть суд указ, пошли к исполнителю, он за 10% ищет счета в банках, банки все раскрывают сейчас такую информацию?
я так понимаю если человек закрыл счета, то и не будет проблем? через 3 года все аннулируется
?
3 роки - це що б подати позов до суду. й то, зараз через військовий стан, це призупинено.
судове рішення, наскільки знаю, не має строкової давнини. так, виконавець може повернути без виконання, якщо нема з чого стягувати - але воно залишається в силі. хоча у практиці з таким не зустрічався.
й чому указ - наказ
Меня удивили, то есть сейчас если у человека допустим долг за 5 лет, то во время военного положения коммунальное предприятие наоборот имеет больше прав? с должника стянуть долг не за 3 а за все 5 лет?
А каким постановлением или законом это регулируется? можно ссылку?
по поводу последнего, то и не указ, не наказ, а судебный приказ.
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Raymond
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Додано: Суб 03 лют, 2024 19:31
Raymond написав:
кто может знает , сколько времени проходит от принятия решения судом до получении на почте уведомлении
и сколько дней дают для получения этого уведомления?
судебный приказ.
да,
именно тот метод, при котором будущий лишенец про факт судебного рассмотрения реально
узнает уже после блокировки счета банком с подачи исполнителя.
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flysoulfly
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Додано: Суб 03 лют, 2024 20:13
flysoulfly написав: Raymond написав:
кто может знает , сколько времени проходит от принятия решения судом до получении на почте уведомлении
и сколько дней дают для получения этого уведомления?
судебный приказ.
да,
именно тот метод, при котором будущий лишенец про факт судебного рассмотрения реально
узнает уже после блокировки счета банком с подачи исполнителя.
так уведомление ж по почте должно прийти для вашего отзыва!
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Raymond
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Додано: Суб 03 лют, 2024 22:31
Raymond написав: flysoulfly написав: Raymond написав:
кто может знает , сколько времени проходит от принятия решения судом до получении на почте уведомлении
и сколько дней дают для получения этого уведомления?
судебный приказ.
да,
именно тот метод, при котором будущий лишенец про факт судебного рассмотрения реально
узнает уже после блокировки счета банком с подачи исполнителя.
так уведомление ж по почте должно прийти для вашего отзыва!
Тю, ну не придет и шо вы сделаете? Первый день живёте? У нас обычно узнают по факту блокировки денег.
Проблема в том что периодически ошибочно блокируют.Например штраф заплатил, а его не отметили там где-то.И бегай потом доказывай.
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