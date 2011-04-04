Додано: Вів 06 лют, 2024 09:28

— президент АУБПроте можуть вплинути дії на вихід в готівкуФінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас. Про це пише «Інтерфакс-Україна».Забуває пане Андрій що є особи які не мають грошей і рахунків , а мають дропи коштів на близьких людей , що буде якщо в банках за місяць знімуть більше половини грошей з карток та поточних рахунків«Якщо ми візьмемо чисельність необхідної мобілізації на цей рік, яка звучить в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то так, можливо, вони відмовляться від банківської картки. Це точно не вплине на стійкість системи», — сказав Дубас.пане Андрій рахує лише те що бачать усі , проте якщо кажуть вже зараз що все буде хорошо для банків , то це означає навпаки - банки можуть отримати велику діру і нікому буде купляти овдп окрім впливових людей , проте мова лише про ухилянтів . Доречі Андрій призовного віку !!!Президент АУБ обґрунтовує свою думку тим, що частка придатних до призову на фронт є відносно незначною до решти населення, яке проживає в Україні, тим паче, що потенційно порушувати закон про мобілізацію буде лише певна частка людей від загального призову у 2024 році.Він констатував, що норми законопроєкту про фінобмеження не матимуть суттєвого негативного впливу на стійкість і стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках.Якщо все було так стаібльно , то Закон був прийнят одразу після звільнення ЗалужногоНагадаємо, що Кабмін подав оновлений закон про посилення мобілізації, який передбачає, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду.