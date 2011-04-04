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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1801180218031804

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 220
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
61
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 09:28

Що буде якщо фізики почнуть масово знімати кошти

https://minfin.com.ua/ua/2024/02/05/120972097/

Арешти рахунків ухилянтів суттєво не вплинуть на банківську систему — президент АУБ

Проте можуть вплинути дії на вихід в готівку

Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас. Про це пише «Інтерфакс-Україна».


Забуває пане Андрій що є особи які не мають грошей і рахунків , а мають дропи коштів на близьких людей , що буде якщо в банках за місяць знімуть більше половини грошей з карток та поточних рахунків

«Якщо ми візьмемо чисельність необхідної мобілізації на цей рік, яка звучить в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то так, можливо, вони відмовляться від банківської картки. Це точно не вплине на стійкість системи», — сказав Дубас.

пане Андрій рахує лише те що бачать усі , проте якщо кажуть вже зараз що все буде хорошо для банків , то це означає навпаки - банки можуть отримати велику діру і нікому буде купляти овдп окрім впливових людей , проте мова лише про ухилянтів . Доречі Андрій призовного віку !!!

Президент АУБ обґрунтовує свою думку тим, що частка придатних до призову на фронт є відносно незначною до решти населення, яке проживає в Україні, тим паче, що потенційно порушувати закон про мобілізацію буде лише певна частка людей від загального призову у 2024 році.

Він констатував, що норми законопроєкту про фінобмеження не матимуть суттєвого негативного впливу на стійкість і стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках.

Якщо все було так стаібльно , то Закон був прийнят одразу після звільнення Залужного
Нагадаємо, що Кабмін подав оновлений закон про посилення мобілізації, який передбачає, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 12:11

  mephala написав:по поводу обсуждения давности взыскания.
не знаю как комунальщики но юр лицо спокойно взыскивает долг с другого юр лица и за 20 лет если каждый год подписывались акты сверки. но если актов нет то глубже 3х лет трудновато копнуть. хотя наши суды на все горазды.

по поводу судебного рассмотрения
просто заимейте привычку заходить на "сайт судової влади" и мониторить. делов то.
я раз в месяц заглядываю от греха подальше

це скоріш виключення - залежить від судді, бо акт звірки такий собі документ.

тому я завжди ініціював, що акти звірки за кредиторською заборгованістю не підписувати, особливо за проблемною :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 12:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:по поводу судебного рассмотрения
просто заимейте привычку заходить на "сайт судової влади" и мониторить. делов то.
я раз в месяц заглядываю от греха подальше
Вы имеете в виду https://reyestr.court.gov.ua/ ? А как там искать по конкретному ФИО?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:18

  Кащей написав:
  mephala написав:по поводу судебного рассмотрения
просто заимейте привычку заходить на "сайт судової влади" и мониторить. делов то.
я раз в месяц заглядываю от греха подальше
Вы имеете в виду https://reyestr.court.gov.ua/ ? А как там искать по конкретному ФИО?

Та заведите себе кабинет и наслаждайтесь :)
https://cabinet.court.gov.ua/
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Кащей написав:
  mephala написав:
Вы имеете в виду https://reyestr.court.gov.ua/ ? А как там искать по конкретному ФИО?


https://court.gov.ua/fair/
Также можно тут:
court.opendatabot.ua
conp.comp.ua
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Проте можуть вплинути дії на вихід в готівку

Короче. хто накаруселив собі пачку нових синіх 2017
той і молодець.
Goodman
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