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Арешти рахунків ухилянтів суттєво не вплинуть на банківську систему — президент АУБ
Проте можуть вплинути дії на вихід в готівку
Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
Забуває пане Андрій що є особи які не мають грошей і рахунків , а мають дропи коштів на близьких людей , що буде якщо в банках за місяць знімуть більше половини грошей з карток та поточних рахунків
«Якщо ми візьмемо чисельність необхідної мобілізації на цей рік, яка звучить в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то так, можливо, вони відмовляться від банківської картки. Це точно не вплине на стійкість системи», — сказав Дубас.
пане Андрій рахує лише те що бачать усі , проте якщо кажуть вже зараз що все буде хорошо для банків , то це означає навпаки - банки можуть отримати велику діру і нікому буде купляти овдп окрім впливових людей , проте мова лише про ухилянтів . Доречі Андрій призовного віку !!!
Президент АУБ обґрунтовує свою думку тим, що частка придатних до призову на фронт є відносно незначною до решти населення, яке проживає в Україні, тим паче, що потенційно порушувати закон про мобілізацію буде лише певна частка людей від загального призову у 2024 році.
Він констатував, що норми законопроєкту про фінобмеження не матимуть суттєвого негативного впливу на стійкість і стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках.
Якщо все було так стаібльно , то Закон був прийнят одразу після звільнення Залужного Нагадаємо, що Кабмін подав оновлений закон про посилення мобілізації, який передбачає, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду.
mephala написав:по поводу обсуждения давности взыскания. не знаю как комунальщики но юр лицо спокойно взыскивает долг с другого юр лица и за 20 лет если каждый год подписывались акты сверки. но если актов нет то глубже 3х лет трудновато копнуть. хотя наши суды на все горазды.
по поводу судебного рассмотрения просто заимейте привычку заходить на "сайт судової влади" и мониторить. делов то. я раз в месяц заглядываю от греха подальше
це скоріш виключення - залежить від судді, бо акт звірки такий собі документ.
тому я завжди ініціював, що акти звірки за кредиторською заборгованістю не підписувати, особливо за проблемною
Доставка газу: деяким українцям дозволили не платити за тарифом
Деякі українці можуть не платити за доставку природного газу за певних умов. Для цього потрібно виконати прості дії.
👉 Хто може не платити? Особи, які вже давно не користуються газом, продовжують платити за його доставку, тому що досі під'єднані до мережі. Саме вони можуть розірвати договір та від’єднатися від мережі.
👉 Як остаточно розірвати договір 🟢отримати Акт про припинення газопостачання; 🟢звернутися до свого Оператора ГРМ і заявити про бажання розірвати договір; 🟢якщо подача газу в приміщення не припиняється, то необхідно написати Оператору ГРМ заяву та розірвати договір.
👉 Якщо Оператор ГРМ не хоче розривати договір на постачання природного газу, треба звернутися зі скаргою до НКРЕКП.