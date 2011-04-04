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Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень
Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:47
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇
Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень
Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?
Додано: Сер 07 лют, 2024 14:59
Може хтось підскаже якщо по свіфту гроші зайдуть з закордону скажем 3-5к долларів на рахунок банку (одноразово) чи можуть виникнути якісь проблеми з отриманням цих коштів(чрз приватбанк)?
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:11
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