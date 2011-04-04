RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1802180318041805

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 220
Більше десяти
14%
31
Від п'яти до десяти
28%
61
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:47

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень

Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6055
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:59

Може хтось підскаже якщо по свіфту гроші зайдуть з закордону скажем 3-5к долларів на рахунок банку (одноразово) чи можуть виникнути якісь проблеми з отриманням цих коштів(чрз приватбанк)?
vladus17
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 21.03.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:11

  vladus17 написав:Може хтось підскаже якщо по свіфту гроші зайдуть з закордону скажем 3-5к долларів на рахунок банку (одноразово) чи можуть виникнути якісь проблеми з отриманням цих коштів(чрз приватбанк)?
по 100к грн можна отримати в день
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15756
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:00

Шановні форумчани!
Переходіть, будь ласка, за посиланням та коментуйте.

У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського сектору України у 2024 році
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3885
З нами з: 14.09.13
Подякував: 960 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:56

Нові тарифи на воду

https://tykyiv.com/news/u-kiievi-z-kvitnia-khochut-pidvishchiti-vartist-kholodnoyi-vodi-iaki-novi-tarifi/

а там знову ще світло піднімуть.....
Raymond
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 16.12.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:43

https://odesa.novyny.live/ne-oformili-v ... 51182.html

Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15756
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1802180318041805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 250981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 108498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 36143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.