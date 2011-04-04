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Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень
Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:47
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇
Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень
Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?
Додано: Сер 07 лют, 2024 14:59
Може хтось підскаже якщо по свіфту гроші зайдуть з закордону скажем 3-5к долларів на рахунок банку (одноразово) чи можуть виникнути якісь проблеми з отриманням цих коштів(чрз приватбанк)?
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:11
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:00
Шановні форумчани!
Переходіть, будь ласка, за посиланням та коментуйте.
У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського сектору України у 2024 році
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:56
Нові тарифи на воду
а там знову ще світло піднімуть.....
Додано: Сер 07 лют, 2024 19:43
Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію
Додано: Чет 08 лют, 2024 05:28
Додано: Чет 08 лют, 2024 07:17
онлайн магазину не потрібно охорона, доставка працює,водій дійсно треба. В Києві муніципальна варта в школах платить 22000 грн , хто в нарядах в групах швидкого реагування трохи більше приблизно 28000 ,додатково сплачують за водійське і паливну зброю. В мережевих маркетах охорона є , в АТБ наприклад,охоронці крім каси ,можуть допомагати в залі,в novus такого не бачив
Додано: Чет 08 лют, 2024 11:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Важко навіть уявити таких 110 річних охоронців супермаркетів
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