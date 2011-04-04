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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 222
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
62
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:47

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень

Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:59

Може хтось підскаже якщо по свіфту гроші зайдуть з закордону скажем 3-5к долларів на рахунок банку (одноразово) чи можуть виникнути якісь проблеми з отриманням цих коштів(чрз приватбанк)?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:11

  vladus17 написав:Може хтось підскаже якщо по свіфту гроші зайдуть з закордону скажем 3-5к долларів на рахунок банку (одноразово) чи можуть виникнути якісь проблеми з отриманням цих коштів(чрз приватбанк)?
по 100к грн можна отримати в день
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:00

Шановні форумчани!
Переходіть, будь ласка, за посиланням та коментуйте.

У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського сектору України у 2024 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:56

Нові тарифи на воду

https://tykyiv.com/news/u-kiievi-z-kvitnia-khochut-pidvishchiti-vartist-kholodnoyi-vodi-iaki-novi-tarifi/

а там знову ще світло піднімуть.....
Raymond
 
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https://odesa.novyny.live/ne-oformili-v ... 51182.html

Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 05:28

  sens написав:https://odesa.novyny.live/ne-oformili-vchasno-bron-v-odesi-nestacha-vodiyiv-cherez-mobilizatsiiu-151182.html

Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію

Наразі практично у всіх сферах нестача фахівців. В охороні супермаркетіа діди 70 -110 років.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 07:17

  Investor_K написав:
  sens написав:https://odesa.novyny.live/ne-oformili-vchasno-bron-v-odesi-nestacha-vodiyiv-cherez-mobilizatsiiu-151182.html

Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію

Наразі практично у всіх сферах нестача фахівців. В охороні супермаркетіа діди 70 -110 років.
онлайн магазину не потрібно охорона, доставка працює,водій дійсно треба. В Києві муніципальна варта в школах платить 22000 грн , хто в нарядах в групах швидкого реагування трохи більше приблизно 28000 ,додатково сплачують за водійське і паливну зброю. В мережевих маркетах охорона є , в АТБ наприклад,охоронці крім каси ,можуть допомагати в залі,в novus такого не бачив
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Investor_K написав:В охороні супермаркетіа діди 70 -110 років.

Важко навіть уявити таких 110 річних охоронців супермаркетів :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:54

  Zochan написав:
Investor_K написав:В охороні супермаркетіа діди 70 -110 років.

Важко навіть уявити таких 110 річних охоронців супермаркетів :)

Їх оформлюють, як нерухомість
Faceless
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