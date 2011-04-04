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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:57
sens написав:
паливну зброю
Перейшли на вогнемети?
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klug
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Додано: Чет 08 лют, 2024 15:02
klug написав: sens написав:
вогнепальна зброя
Перейшли на вогнемети?
та вогнемети
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:54
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бульбик
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:29
бульбик написав:
https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького
Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
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klug
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