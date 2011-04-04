Перейшли на вогнемети?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 лют, 2024 15:02
Додано: Чет 08 лют, 2024 16:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Ждём чего-то новенького
Додано: Чет 08 лют, 2024 17:29
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:30
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:32
цікаві думки на злобу дня
включно із пишним і решту клоунами
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:53
Картка Киянина
🛡30 000 гривень мобілізованим киянам.
У КМДА повідомили, що допомога після 1 грудня 2023 року нараховуватиметься автоматично – без участі мобілізованого.
Новобранець отримає 30 тис. грн у безготівковій формі на:
▪️соціальний (зарплатний) рахунок;
▪️муніципальну картку «Картка киянина».
Консультацію щодо порядку виплат можна отримати за номерами: 0442904437; 0442904201.
Труха⚡️Київ | Надіслати новину
Ми тобі дамо гроші,проте ти ніколи не зможеш з ними нічого зробити
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