Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:57
sens написав:
паливну зброю
Перейшли на вогнемети?
klug
Повідомлень: 8360
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1177 раз.
Профіль
3
Додано: Чет 08 лют, 2024 15:02
klug написав: sens написав:
вогнепальна зброя
Перейшли на вогнемети?
та вогнемети
sens
Повідомлень: 15766
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 16:54
бульбик
Повідомлень: 854
З нами з: 21.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 58 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 лют, 2024 17:29
бульбик написав:
https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького
Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
klug
Повідомлень: 8360
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1177 раз.
Профіль
3
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:30
klug написав: бульбик написав:
https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/ Ждём чего-то новенького
Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
все вірно читаєте
flysoulfly
Повідомлень: 4240
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 227 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:32
цікаві думки на злобу дня
включно із пишним і решту клоунами
https://youtu.be/ZcsQNUvmquI
greenozon
Повідомлень: 15967
З нами з: 01.06.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1570 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:53
klug написав: бульбик написав:
https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького
Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
🛡30 000 гривень мобілізованим киянам.
У КМДА повідомили, що допомога після 1 грудня 2023 року нараховуватиметься автоматично – без участі мобілізованого.
Новобранець отримає 30 тис. грн у безготівковій формі на:
▪️соціальний (зарплатний) рахунок;
▪️муніципальну картку «Картка киянина».
Консультацію щодо порядку виплат можна отримати за номерами: 0442904437; 0442904201.
Труха⚡️Київ | Надіслати новину
Ми тобі дамо гроші,проте ти ніколи не зможеш з ними нічого зробити
sens
Повідомлень: 15766
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 21:29
klug написав: бульбик написав:
https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького
Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із
витіснення грошей з БУС у кеш
недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
не знаю, де ви бачите перехід у кеш, але звіти показують, що гроші накопичуються саме в банках, й доля кешу у загальній кількості грошей зменшується
Shaman
Повідомлень: 5191
З нами з: 29.09.19
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1303 раз.
Профіль
2
3
Додано: Чет 08 лют, 2024 21:52
Модератор написав: Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇 Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень
Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?
Вже давно не має сенсу тримати Свіфти з українських банків під забороною. Зараз масса варіантів для їх переказу і виведення. Відповідно, хто мав бажання вивести свої кошти за кордон чи будь-куди, це вже зробили.
Фактично, це обмеження на данний час лише змушує українців, яким потрібно зробити такий переказ, тупо тратити додаткові кошти на коміссії посередників.
Maksbk
Повідомлень: 1
З нами з: 08.02.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
253
250985
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
108537
18
36177