RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1803180418051806

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 222
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
62
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:57

  sens написав:паливну зброю

Перейшли на вогнемети?
klug
 
Повідомлень: 8360
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:02

  klug написав:
  sens написав:вогнепальна зброя

Перейшли на вогнемети?

та вогнемети :mrgreen:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15766
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:54

Re: Байки про банки і не тільки....

https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького
бульбик
 
Повідомлень: 854
З нами з: 21.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:29

  бульбик написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького

Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
klug
 
Повідомлень: 8360
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:30

  klug написав:
  бульбик написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/ Ждём чего-то новенького


Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
все вірно читаєте
flysoulfly
 
Повідомлень: 4240
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:32

цікаві думки на злобу дня
включно із пишним і решту клоунами

https://youtu.be/ZcsQNUvmquI
greenozon
 
Повідомлень: 15967
З нами з: 01.06.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:53

Картка Киянина

  klug написав:
  бульбик написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького

Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"

🛡30 000 гривень мобілізованим киянам.

У КМДА повідомили, що допомога після 1 грудня 2023 року нараховуватиметься автоматично – без участі мобілізованого.

Новобранець отримає 30 тис. грн у безготівковій формі на:

▪️соціальний (зарплатний) рахунок;
▪️муніципальну картку «Картка киянина».

Консультацію щодо порядку виплат можна отримати за номерами: 0442904437; 0442904201.

Труха⚡️Київ | Надіслати новину

Ми тобі дамо гроші,проте ти ніколи не зможеш з ними нічого зробити
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15766
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:29

  klug написав:
  бульбик написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького

Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"

не знаю, де ви бачите перехід у кеш, але звіти показують, що гроші накопичуються саме в банках, й доля кешу у загальній кількості грошей зменшується
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 29.09.19
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:52

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень

Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?


Вже давно не має сенсу тримати Свіфти з українських банків під забороною. Зараз масса варіантів для їх переказу і виведення. Відповідно, хто мав бажання вивести свої кошти за кордон чи будь-куди, це вже зробили.

Фактично, це обмеження на данний час лише змушує українців, яким потрібно зробити такий переказ, тупо тратити додаткові кошти на коміссії посередників.
Maksbk
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.02.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1803180418051806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 250985
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 108537
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 36177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (428)
08.02.2024 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.