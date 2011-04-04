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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1803180418051806

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 222
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
62
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:57

  sens написав:паливну зброю

Перейшли на вогнемети?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:02

  klug написав:
  sens написав:вогнепальна зброя

Перейшли на вогнемети?

та вогнемети :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:54

Re: Байки про банки і не тільки....

https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:29

  бульбик написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького

Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:30

  klug написав:
  бульбик написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/ Ждём чего-то новенького


Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"
все вірно читаєте
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цікаві думки на злобу дня
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:53

Картка Киянина

  klug написав:
  бульбик написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького

Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"

🛡30 000 гривень мобілізованим киянам.

У КМДА повідомили, що допомога після 1 грудня 2023 року нараховуватиметься автоматично – без участі мобілізованого.

Новобранець отримає 30 тис. грн у безготівковій формі на:

▪️соціальний (зарплатний) рахунок;
▪️муніципальну картку «Картка киянина».

Консультацію щодо порядку виплат можна отримати за номерами: 0442904437; 0442904201.

Труха⚡️Київ | Надіслати новину

Ми тобі дамо гроші,проте ти ніколи не зможеш з ними нічого зробити
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:29

  klug написав:
  бульбик написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/02/08/121148752/
Ждём чего-то новенького

Я читаю як: "НБУ визнав зусилля із витіснення грошей з БУС у кеш недостатніми та активно думає над тим, як іще ***ти пересічним"

не знаю, де ви бачите перехід у кеш, але звіти показують, що гроші накопичуються саме в банках, й доля кешу у загальній кількості грошей зменшується
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:52

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень

Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?


Вже давно не має сенсу тримати Свіфти з українських банків під забороною. Зараз масса варіантів для їх переказу і виведення. Відповідно, хто мав бажання вивести свої кошти за кордон чи будь-куди, це вже зробили.

Фактично, це обмеження на данний час лише змушує українців, яким потрібно зробити такий переказ, тупо тратити додаткові кошти на коміссії посередників.
Maksbk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 06:19

  Maksbk написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень

Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте
особисто ви, та чому?


Вже давно не має сенсу тримати Свіфти з українських банків під забороною. Зараз масса варіантів для їх переказу і виведення. Відповідно, хто мав бажання вивести свої кошти за кордон чи будь-куди, це вже зробили.

Фактично, це обмеження на данний час лише змушує українців, яким потрібно зробити такий переказ, тупо тратити додаткові кошти на коміссії посередників.

НБУ допомагає щоб інші учасники ринку не померли від голоду
sens
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