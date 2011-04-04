Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте особисто ви, та чому?
Вже давно не має сенсу тримати Свіфти з українських банків під забороною. Зараз масса варіантів для їх переказу і виведення. Відповідно, хто мав бажання вивести свої кошти за кордон чи будь-куди, це вже зробили.
Фактично, це обмеження на данний час лише змушує українців, яким потрібно зробити такий переказ, тупо тратити додаткові кошти на коміссії посередників.
Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте особисто ви, та чому?
Вже давно не має сенсу тримати Свіфти з українських банків під забороною. Зараз масса варіантів для їх переказу і виведення. Відповідно, хто мав бажання вивести свої кошти за кордон чи будь-куди, це вже зробили.
Фактично, це обмеження на данний час лише змушує українців, яким потрібно зробити такий переказ, тупо тратити додаткові кошти на коміссії посередників.
НБУ допомагає щоб інші учасники ринку не померли від голоду